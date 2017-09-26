Ученые обнаружили фекалии в каждой пятой офисной кружке

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Финикс (США), 26 сентября. В 20% офисных кружек специалисты Университета Аризоны обнаружили фекальные бактерии, заявил профессор микробиологии окружающей среды университета Чарльз Герба.

Герба предупредил офисных работников, что на 90% кружек обнаружены опасные микробы. Он добавил, что эксперты также выявили на каждой пятой кружке, которая участвовала в исследовании, фекальные бактерии.

Специалисты объясняют это явление тем, что в офисе нет возможности провести качественную дезинфекцию посуды. Кроме того, очень часто кружки сотрудники моют общей губкой.

Герба посоветовал офисным работникам забирать кружки домой и мыть их там.