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Ученые обнаружили фекалии в каждой пятой офисной кружке
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    Ученые обнаружили фекалии в каждой пятой офисной кружке

    15:43  26 Сентября 2017
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    Ученые обнаружили фекалии в каждой пятой офисной кружке

    Финикс (США), 26 сентября. В 20% офисных кружек специалисты Университета Аризоны обнаружили фекальные бактерии, заявил профессор микробиологии окружающей среды университета Чарльз Герба.

    Герба предупредил офисных работников, что на 90% кружек обнаружены опасные микробы. Он добавил, что эксперты также выявили на каждой пятой кружке, которая участвовала в исследовании, фекальные бактерии.

    Специалисты объясняют это явление тем, что в офисе нет возможности провести качественную дезинфекцию посуды. Кроме того, очень часто кружки сотрудники моют общей губкой.

    Ученые обнаружили фекалии в каждой пятой офисной кружке

    Герба посоветовал офисным работникам забирать кружки домой и мыть их там.

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    Автор: Катерина Тимошенская
    #ученые #кружка #фекалии #офис
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