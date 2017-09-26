Дамаск: боевики «Файлак ар-Рахман» убили шесть военнослужащих САА в Джобаре

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Дамаск, 26 сентября. В пригородах Дамаска Джобар и Айн-Тарма продолжаются столкновения правительственных войск и боевиков «Файлак ар-Рахман».

По данным военных источников правительственные войска начали масштабную наступательную операцию против боевиков «Файлак ар-Рахман», которая ранее была связана с запрещенной в России террористической группировкой «Джебхат ан-Нусра1». В ходе столкновений гвардейцам удалось освободить ряд зданий в районе Джобар и вытеснить исламистов с нескольких стратегических позиций.

Отмечается, что в перестрелках были убиты не менее шести военнослужащих сирийской армии, включая капитана гвардейцев. Наступление началось после того, как сирийцам стало ясно, что террористы не намерены придерживаться режима перемирия. Зачистка района является единственным решением проблемы.

E. #Damascus: some Republican Guard & 4th Division's fighters (incl. a captain) killed during latest assaults on #Jobar-Ain Terma fronts. pic.twitter.com/JtcillxqAE — Qalaat Al Mudiq (@QalaatAlMudiq) September 26, 2017

1 Организация запрещена на территории РФ.