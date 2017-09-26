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Общество
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Россия
Бывший канцлер Германии Шредер может стать главой «Роснефти»
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    Бывший канцлер Германии Шредер может стать главой «Роснефти»

    15:27  26 Сентября 2017
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    Бывший канцлер Германии Шредер может стать главой «Роснефти»

    Москва, 26 сентября. Российское правительство одобрило кандидатуру бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера на пост председателя совета директоров «Роснефти».

    Стало известно, что в правительстве РФ при принятии данного решения руководствовались тем, что Шредер является политиком мирового масштаба, обладающим несомненным авторитетом. Шредер последовательно выступает за сотрудничество России с Германией и Европой в сфере энергетики, сообщает информационное агентство «Ридус».

    Ранее отмечалось, что канцлер ФРГ Ангела Меркель сделала заявление о своей негативной оценке намерения Герхарда Шредера возглавить совет директоров корпорации «Роснефть».

    Бывший канцлер Германии Шредер может стать главой «Роснефти»

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    Автор: Алексей Громов
    #правительство #роснефть #германия #герхарт шредер
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