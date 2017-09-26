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Взрыв прогремел в метро Лондона
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    Взрыв прогремел в метро Лондона

    15:28  26 Сентября 2017
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    Взрыв прогремел в метро Лондона

    Лондон, 26 сентября. В метро Лондона прогремел взрыв, сообщили источники из столицы Великобритании.

    Как передают британские СМИ, в лондонской подземке прогремел взрыв. Отмечается, что его мощность была небольшой.

    По предварительной версии произошедшего, у одного из пассажиров метро воспламенилась зарядка от мобильного телефона. В настоящее время подробности инцидента уточняются.

    Ранее сообщалось, что более 300 человек были эвакуировали после анонимных звонков о якобы минировании зданий в Москве. По факту о заведомо ложных звонках о заложенных взрывных устройствах в 10 районных управах столицы и одном жилом доме возбуждены уголовные дела.

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    Автор: Катерина Тимошенская
    #взрыв #метро #лондон
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