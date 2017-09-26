Взрыв прогремел в метро Лондона

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Лондон, 26 сентября. В метро Лондона прогремел взрыв, сообщили источники из столицы Великобритании.

Как передают британские СМИ, в лондонской подземке прогремел взрыв. Отмечается, что его мощность была небольшой.

По предварительной версии произошедшего, у одного из пассажиров метро воспламенилась зарядка от мобильного телефона. В настоящее время подробности инцидента уточняются.

TOWER HILL STATION update: Small explosion and fire on tube train believed to have been a mobile phone charger. Not terrorism related. pic.twitter.com/uyDN6SQSY8 — Kent 999s (@Kent_999s) September 26, 2017

Ранее сообщалось, что более 300 человек были эвакуировали после анонимных звонков о якобы минировании зданий в Москве. По факту о заведомо ложных звонках о заложенных взрывных устройствах в 10 районных управах столицы и одном жилом доме возбуждены уголовные дела.