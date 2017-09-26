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Глава Минкомсвязи назвал условия блокировки Facebook в РФ
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    Глава Минкомсвязи назвал условия блокировки Facebook в РФ

    15:34  26 Сентября 2017
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    Глава Минкомсвязи назвал условия блокировки Facebook в РФ

    Москва, 26 сентября. Российским властям придется заблокировать социальную сеть Facebook, если компания не исполнит российское законодательство. Соответствующее заявление сделал глава Минкомсвязи РФ Николай Никифоров.

    «Если какая-то компания не исполняет законодательство и делает это последовательно, не предоставляя никакой аргументации, не озвучивая, к примеру, необходимость предоставления какого-то определенного времени для выполнения каких-то технических мероприятий», — прокомментировал Никифоров возможность блокировки Facebook в России.

    Ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что соцсеть будет заблокирована, если не выполнит обязательства по хранению персональных данных российских интернет-пользователей, передает агентство РИА Новости.

    Глава Минкомсвязи назвал условия блокировки Facebook в РФ

    Ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что соцсеть будет заблокирована, если не выполнит обязательства по хранению персональных данных российских интернет-пользователей.

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    Автор: Дима Оленин
    #facebook #минкомсвязи
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