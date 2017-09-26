Даръа: боевики нарушили режим перемирия и обстреляли Ас-Сабиль, погиб ребенок

В Избранное

Ас-Сабиль, 26 сентября. Боевики обстреляли населенный пункт Ас-Сабиль в нарушение соглашения о зоне деэскалации.

По данным сирийского информационного агентства «САНА» боевики, базирующиеся в лагере беженцев Ан-Назихин, а также в районе Даръа Аль-Баляд, нарушили режим перемирия и обстреляли соседний населенный пункт Ас-Сабиль. В результате обстрела восемь человек получили ранения, погиб ребенок.

Источник отмечает, что боевики вооруженных группировок в зонах деэскалации провинции Даръа неоднократно нарушали режим прекращения огня и открывали огонь по мирным жителям и правительственным войскам Сирии.