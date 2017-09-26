Путин встретится с членами СПЧ 30 октября — замглавы Совета

В Избранное

Москва, 26 сентября. Традиционная встреча главы государства РФ Владимира Путина с членами президентского Совета по правам человека должна состояться 30 октября, сообщил заместитель руководителя ведомства Евгений Бобров.

Российский президент Владимир Путин 30 октября проведет встречу с членами Совета по правам человека. Об этом сообщил заместитель главы Совета Евгений Бобров. По его словам, предварительно проработана повестка мероприятия, члены СПЧ подготовили четыре основных доклада. Непосредственно перед встречей будет дополнительно расширена повестка.