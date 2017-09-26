Невидим и особо опасен: корвет «Совершенный»

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Корвет проекта «Совершенный» — пятый серийный отечественный многоцелевой сторожевой корабль проекта 20380. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Вступление «Совершенного» в состав Тихоокеанского флота — знаковое событие. Флот не получал новых надводных кораблей с момента развала СССР за исключением нескольких легких противодиверсионных катеров. Опыт военной операции в Сирийской Арабской Республике показал, что даже небольшие корабли с мощным ракетным вооружением могут из себя представлять крайне опасную боевую единицу.

«Совершенный» стал первым боевым кораблем проекта 20380, который был построен на Амурском судостроительном заводе. Предыдущие четыре корвета серии — «Стойкий», «Бойкий», «Стерегущий», «Сообразительный» — собрали на Северной верфи, в настоящий момент они находятся в составе Балтийского флота.

Корабли проекта 20380, которые имеют водоизмещение 2,2 тысячи тонн, предназначаются для действий в ближней морской зоне. В их задачи входит патрулирование акватории, поддержка десантных групп, ведение борьбы с надводными и подводными судами потенциального противника.

Отметим, что других подобных кораблей в составе Тихоокеанского флота просто нет. Их функции в основном выполняют малые ракетные катера и противолодочные «сторожевики».

Основными видами вооружения корвета «Совершенный» являются восемь пусковых установок «Уран-У» с мощными противокорабельными ракетами Х-35, которые были приняты на вооружение ВМФ в 2003 году. Каждая ракета несет 145-килограммовую фугасно-осколочную боевую часть проникающего типа. Одной ракеты хватит для того, чтобы уничтожить любой тип вражеского корабля вплоть до эскадренного миноносца на дистанции до 260 километров.

Кроме того, «Совершенный» оснащен дальнобойным зенитно-ракетным комплексом «Редут», дальность стрельбы которого — до 150 километров. Артиллерия корвета представлена 100-мм орудием А-190, противолодочное вооружение — четыре 330-мм торпедные аппараты «Пакет-НК».

Более того, корвет «Совершенный» обладает самым современным радиотехническим и радиоэлектронным вооружением, системой спутниковой связи. Также судно может брать на борт многоцелевой вертолет Ка-27.

Важно заметить, что «Совершенный» был построен по стелс-технологии. Общая заметность корвета на радарах противника значительно снижена.