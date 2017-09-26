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Следственный комитет России вызвал на допрос сотрудников «Гоголь-центра»
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    Следственный комитет России вызвал на допрос сотрудников «Гоголь-центра»

    15:23  26 Сентября 2017
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    Следственный комитет России вызвал на допрос сотрудников «Гоголь-центра»

    Москва, 26 сентября. «Гоголь-центр» подтвердил сообщения относительно того, что почти всех сотрудников театра вызвали на допрос в Следственный комитет России. Об этом во вторник сообщает пресс-служба театра. 

    По информации пресс-службы, огромное количество повесток пришло в театр, из которых следует, что сотрудники обязаны явиться на допрос в течение ближайших двух-трех суток.

    Отмечается, что следователи вызвали на допрос практически всех сотрудников театра.

    Следственный комитет России вызвал на допрос сотрудников «Гоголь-центра»

    Ранее поэт Игорь Иртеньев на своей странице в Facebook написал, что его дочь и другие актеры «Гоголь-центра» вызваны на допрос.

    Напомним, Басманный суд Москвы в конце прошлого месяца поместил художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова под домашний арест по делу о мошенничестве.

    Следственный комитет России вызвал на допрос сотрудников «Гоголь-центра»

    Режиссера обвиняют в причастности к организации хищения не менее 68 миллионов бюджетных средств. 

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    Автор: Дана Балан
    #гоголь-центр #серебренников #басманный суд
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