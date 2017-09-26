Следственный комитет России вызвал на допрос сотрудников «Гоголь-центра»

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Москва, 26 сентября. «Гоголь-центр» подтвердил сообщения относительно того, что почти всех сотрудников театра вызвали на допрос в Следственный комитет России. Об этом во вторник сообщает пресс-служба театра.

По информации пресс-службы, огромное количество повесток пришло в театр, из которых следует, что сотрудники обязаны явиться на допрос в течение ближайших двух-трех суток.

Отмечается, что следователи вызвали на допрос практически всех сотрудников театра.

Ранее поэт Игорь Иртеньев на своей странице в Facebook написал, что его дочь и другие актеры «Гоголь-центра» вызваны на допрос.

Напомним, Басманный суд Москвы в конце прошлого месяца поместил художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова под домашний арест по делу о мошенничестве.

Режиссера обвиняют в причастности к организации хищения не менее 68 миллионов бюджетных средств.