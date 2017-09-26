Канада пока не готова вводить безвизовый режим для украинцев

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Киев, 26 сентября. Канада пока не готова к диалогу о введении безвизового режима для украинцев. Об этом во вторник сообщила заместитель председателя правительства Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

«Я не вижу сегодня, чтобы была такая полная готовность канадской стороны приобщиться к активному диалогу и выработать дорожную карту», — подчеркнула политик.

При этом она указала на то, что стороны могут урегулировать данный вопрос через несколько лет.

Ранее стало известно о том, что президент Украины Петр Порошенко надеется на введение безвизового режима с Канадой.