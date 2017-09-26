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Россия
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Политика
Украинская община Крыма расскажет правду о жизни в России
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    Украинская община Крыма расскажет правду о жизни в России

    15:25  26 Сентября 2017  /обновлено: 15:26  26 Сентября 2017
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    Украинская община Крыма расскажет правду о жизни в российском Крыму

    Симферополь, 26 сентября. Члены «Украинской общины Крыма» заявили, что считают долгом показать соотечественникам реальную обстановку на полуострове. Об этом сообщила глава общественной организации Анастасия Гридчина.

    В октябре в Симферополе состоится круглый стол, в ходе работы которого будут рассмотрены вопросы сотрудничества украинских общественников Крыма с соотечественниками в других странах. 

    «Мы считаем своим долгом показать нашим братьям в Украине настоящую, правдивую, неискаженную украинскими лживыми СМИ информацию о тех событиях, которые происходят на территории республики Крым»,  — сказала Анастасия Гридчина.

    Она отметила, что украинцы являются второй по численности этнической группой Крыма, члены общины неразрывно связывают свое будущее с Россией. Полуостров Крым вошел в состав РФ по итогам мартовского референдума 2014 года. Киев по-прежнему рассматривает Крым как украинскую территорию, обвиняя Москву в оккупации.

    Российские власти неоднократно подчеркивали, что крымчане реализовали свое право демократическим путем согласно Уставу ООН. Глава государства Владимир Путин заявил, что вопрос о статусе полуострова окончательно закрыт и пересмотру не подлежит.

    Украинская община Крыма расскажет правду о жизни в российском Крыму

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    Автор: Ирина Селезнева
    #украина #крым
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