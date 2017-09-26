СМИ опубликовали документы о причастности ВСУ к убийству итальянского журналиста в Донбассе

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Рим, 26 сентября. Итальянское издание Lamezia live сообщило об обнаружении свидетельств того, что итальянский журналист Андреа Роккелли, погибший 24 мая 2014 года неподалеку от Славянска в Донбассе, был «неудобен Киеву» и к его убийству могут быть причастны Вооруженные силы Украины.

Роккелли и российский журналист Андрей Миронов были убиты во время минометного обстрела. ВСУ обвинили в гибели журналиста вооруженные силы ДНР, однако в ДНР объявили о своей непричастности и объявили виновными в гибели журналиста боевиков добровольческих батальонов. Результаты проведенного на Украине расследования обнародованы не были.

Lamezia live опубликовала документ, переправленный итальянцам одним из офицеров Нацгвардии Украины. В нем указаны имена девяти солдат, которые являются свидетелями в деле о гибели Роккелли и Миронова.

С этими свидетелями был проведен подробный инструктаж — как сообщает некто Рыхтик, украинским солдатам «было указано на важность подтверждения версии защиты, а также взято письменное обязательство о неразглашении каких-либо иных данных, которые противоречат официальной версии защиты, особенно информации о размещении и ведении артиллерийского и минометного огня в районе горы Карачун в известный период».

По мнению Lamezia live, Роккелли был убит, поскольку задавал неудобные вопросы.