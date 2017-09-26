Частный самолет рухнул в реку в Костромской области, пилот погиб

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Москва, 26 сентября. В Нерехтском районе Костромской области разбился частный самолет. Как стало известно, воздушное судно упало в реку.

«Самолет упал в реку Кешка, пилоту выжить не удалось», — сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Напомним, несколько дней назад на аэродроме города Прьевидза на западе Словакии время показательных выступлений разбился одномоторный самолет Zlín Z-37 Čmelák.