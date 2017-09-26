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Общество
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Украина
Уехавший в Россию украинец призвал Порошенко «ползти на коленях в Донбасс»
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    Уехавший в Россию украинец призвал Порошенко «ползти на коленях в Донбасс»

    15:39  26 Сентября 2017
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    Уехавший в Россию украинец призвал Порошенко «ползти на коленях в Донбасс»

    Киев, 26 сентября. Гражданин Украины, перебравшийся жить в Россию, предложил украинскому лидеру Петру Порошенко попросить прощения у Донбасса, объединить страну и выгнать экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. 

    Как бы киевские власти ни старались настроить граждан страны против России, многие все равно уезжают в поисках лучшей жизни. Некоторым действительно интересно, так ли страшно в России на самом деле, поэтому они едут «на разведку». Экономика на Украине находится в плачевном состоянии, коммунальные платежи стремительно растут, заработные платы — нет. 

    Гражданам Украины некогда путешествовать по Европе, поскольку необходимо прокормить свои семьи, а российская сторона без проблем дает работу соседям.

    Уехавший в Россию украинец призвал Порошенко «ползти на коленях в Донбасс»

    Украинский блогер Павел Крутских уехал из страны, но старается как можно чаще навещать родственников в Донбассе. Он надеется, что в Луганскую и Донецкую народные республики когда-нибудь все же придет мир.

    В связи с этим украинец обратился к Порошенко с несколькими советами. Впрочем, признался блогер, вряд ли лидер страны когда-то посмотрит этот ролик.

    Уехавший в Россию украинец призвал Порошенко «ползти на коленях в Донбасс»

    «Я на вашем бы месте пополз на коленях в Донбасс, в Луганск, просил бы прощения, объединялся и шел бы вместе с Донбассом и Луганском гнать в шею Саакашвили», — заявил он.

    Правда, блогер считает, что жителям Донбасса будет очень трудно простить Порошенко за все, что он сделал. 

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    Автор: Дана Балан
    #днр #донбасс #украина #порошенко #лнр #саакашвили
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