В Избранное

Киев, 26 сентября. Гражданин Украины, перебравшийся жить в Россию, предложил украинскому лидеру Петру Порошенко попросить прощения у Донбасса, объединить страну и выгнать экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

Как бы киевские власти ни старались настроить граждан страны против России, многие все равно уезжают в поисках лучшей жизни. Некоторым действительно интересно, так ли страшно в России на самом деле, поэтому они едут «на разведку». Экономика на Украине находится в плачевном состоянии, коммунальные платежи стремительно растут, заработные платы — нет.

Гражданам Украины некогда путешествовать по Европе, поскольку необходимо прокормить свои семьи, а российская сторона без проблем дает работу соседям.

Украинский блогер Павел Крутских уехал из страны, но старается как можно чаще навещать родственников в Донбассе. Он надеется, что в Луганскую и Донецкую народные республики когда-нибудь все же придет мир.

В связи с этим украинец обратился к Порошенко с несколькими советами. Впрочем, признался блогер, вряд ли лидер страны когда-то посмотрит этот ролик.

«Я на вашем бы месте пополз на коленях в Донбасс, в Луганск, просил бы прощения, объединялся и шел бы вместе с Донбассом и Луганском гнать в шею Саакашвили», — заявил он.

Правда, блогер считает, что жителям Донбасса будет очень трудно простить Порошенко за все, что он сделал.