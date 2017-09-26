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Олейник о заявлении МИД Венгрии: Европейцы понимают, что от Украины Порошенко нужно бежать
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    Олейник о заявлении МИД Венгрии: Европейцы понимают, что от Украины Порошенко нужно бежать

    15:29  26 Сентября 2017
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    Олейник о заявлении МИД Венгрии: Европейцы понимают, что от Украины Порошенко нужно бежать

    Венгрия намерена блокировать любые шаги, которые могут привести к продвижению Украины в процессе евроинтеграции. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, посоветовавший президенту Украины «забыть о европейском будущем». Поводом для такого решения, как отметил министр, стал принятый Петром Порошенко закон «Об образовании», ограничивающий изучение языков нацменьшинств.

    Бывший депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей подчеркнул, что Европа в шоке от того, что происходит на Украине. По его словам, европейцы начинают понимать, что от Украины, «какой ее сделал Порошенко, нужно бежать».

    «Принимая этот закон, на Украине снова нарушили все нормы конституции. Одна из них гласит, что в стране запрещена дискриминация по расе, языку и вероисповеданию. В статье 2 Конституции Украины сказано, что государство должно гарантировать образование — изучение языков национальных меньшинств. А в 2003 году мы ратифицировали целую конвенцию «О региональных языках и национальных меньшинствах». Я коренной украинец. Конечно, я бы хотел, чтобы все разговаривали на моем языке, но рядом со мной люди, говорящие на русском, болгарском, венгерском и других языках. Везде свои обычаи, культура, почтение. Чтобы государство было монолитным, крепким и дружным, мы должны уважать каждый язык и каждую культуру и создавать условия для всех. А что сейчас? Такими законами эти идиоты несут вред всему украинскому, — комментирует для ФАН Владимир Олейник. — Тот, кого заставляют, выучит язык, но будет его ненавидеть. Будет ненавидеть и меня, как украинца, потому что государство приняло закон, будто от моего имени».

    Венгрия намерена блокировать любые шаги, которые могут привести к продвижению Украины в процессе евроинтеграции

    В своем заявлении министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто подчеркнул, что принимать подобные законы «стыдно».

    «До сих пор Порошенко говорил о европейской Украине, но он может забыть об этом практически с этого момента, учитывая, что Венгрия будет блокировать все инициативы, которые будут выгодны Украине во всех международных организациях, особенно в ЕС», — цитирует министра иностранных дел Венгрии газета «Известия».

    Напомним, что Венгрия стала одной из первых стран, осудивших новый закон «Об образовании», принятый Порошенко. Ранее Сийярто уже назвал этот документ «ударом в спину», поскольку начиная с 2018 года преподавать на языках нацменьшинств будут лишь в начальных школах Украины. Начиная с 2020 года все обучение переведут на украинскую «мову».

    «Мы убиваем национальную культуру. Европейцы в шоке. Дело не только в Венгрии. Подключились румыны: президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что не будет принимать с визитом спикера Рады Андрея Парубия. На дверях президента будто уже написано: «Велено не принимать». И Молдавия, и Болгария, в раздумьях Польша, — добавил Олейник. — Мне обидно и стыдно, что большинство тех, кто принимал этот закон «Об образовании», не знают украинского языка. Они разговаривают на каком-то суржике, да еще и неграмотно. У Порошенко конфликтомания — он не может не вносить раздор в украинское общество: язык, культура, флаг, гимн, АТО и так далее. Украина становится изгоем. Европейцы понимают, что от такой Украины, какой ее сделал Порошенко, нужно бежать, — от него и его законов фонит и дурно пахнет».

    Начиная с 2018 года, преподавать на языках нацменьшинств будут лишь в начальных школах Украины

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    Автор: Алиса Яковлева
    #россия #польша #украина #порошенко #болгария #венгрия #парубий #румыния #олейник #сийярто #йоханнис
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