Украинские гастарбайтеры умеют только мыть и носить: утечка мозгов Украине не грозит

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Киев, 26 сентября. Специалисты Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству оценили направления и качество украинской трудовой миграции. Как заявляет президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник, 93% украинских граждан работают в Европе и России на неквалифицированных позициях, не требующих никаких навыков или образования, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) из Киева.

«93% украинских трудовых мигрантов, которые за последние пять лет хотя бы один раз выезжали на работу за рубеж, работали в сфере обычного физического труда. Всего лишь 7% из них это медики, это менеджеры, это IT-шники и другие специалисты. То есть говорить о том, что у нас на Украине идет колоссальная утечка мозгов, не следует», - успокоил журналистов эксперт.

Еще один из нюансов, отмеченный экспертом: 48% украинцев, стоящих на учете в государственной службе занятости как безработные – это люди с высшим образованием. Т.е. граждане с украинскими дипломами не могут найти работу ни на Украине, ни за рубежом.

Кроме того, Василий Воскобойник рассказал, в какие страны предпочитают уезжать на работу граждане Украины – в первую очередь это Польша и Россия.

«В связи с тем, что статистики официальной у нас не существует, я буду опираться на социологическое исследование, которое проводилось по заказу нашей ассоциации в 2016 году. Если мы будем смотреть по тем людям, которые за последние 5 лет хотя бы один раз выезжали на работу за границу, то 36% выезжало на работу в Польшу, 25% выезжало на работу в Россию. Все остальные страны назывались в меньшей степени, условно Чехия, Германия – это порядка 5% каждая», - сообщил президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству.

Примечательно, что в ходе опросов граждане Украины испугались называть Россию в качестве предполагаемого или желанного места работы.

«Когда мы задали опрашиваемым вопрос относительно того, куда они хотят поехать, то на первом месте Германия - 23%, на втором месте у нас Польша - 22%, а Россия стоит на седьмом месте. Туда хотят поехать на заработки всего лишь 6% опрошенных», - заявил эксперт, добавив, что это может быть связано с неприязнью, которую испытывают украинские граждане к России. Действительно, пропаганда в украинских СМИ однозначно представляет Россию как государство, жители которой ненавидят украинцев и хотят завоевать Украину.

Эксперт также заявил, что трудовые мигранты приносят Украине почти 10% ВВП, присылая заработанные деньги родным и близким. Больше доля переводов мигрантов только в Киргизии, Таджикистане и Узбекистане – там гастарбайтеры, прежде всего из России, высылают в свои страны 15-20% ВВП.

«Количество денег, которые переводят трудовые мигранты на родину и которые затем вливаются в экономику Украины ежегодно – это порядка 5-7% валового внутреннего продукта Украины. За прошлый год по официальным данным, подтвержденным Национальным банком Украины, называлась сумма 5,1 миллиарда долларов. Общая сумма с 2011 года достигает 40 миллиардов 150 миллионов долларов, т.е. это гигантские объемы для украинской экономики. Трудовые мигранты, во-первых, помогают макроэкономической стабильности нашей гривны, это все-таки вход валюты, которая через обменники поступает в банковскую систему. Второй положительный момент связан с тем, что украинцы, которые видят иную организацию социума, которые видят иную организацию процесса труда, когда приезжают сюда, станут той мягкой силой, которая будет менять это государство», - надеется президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству.

Эксперт также предположил, что украинцы в перспективе смогут решить проблему Германии в сфере обслуживания пожилых людей.

«Германия испытывает нехватку медсестер. До конца 2017 года потребность порядка 30 тысяч человек, до 2020 года потребность будет 100 тысяч медсестер, а до 2030 года общая потребность в Германии медсестер будет составлять 300 тысяч человек. Не хотят немцы работать медсестрами. И этот рынок открыт, немцы с удовольствием готовы набирать людей на Украине. Они готовы не просто набирать, они готовы помогать им выучить немецкий язык на территории Украины, помочь им сдать экзамен на сертификат, трудоустроить их на территории Германии», - обнадежил украинцев эксперт Василий Воскобойник.