Диалог как способ выйти из кризиса: возможно ли потепление отношений Пхеньяна и Вашингтона

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Глава Пентагона Джеймc Мэттис сообщил, что власти США намерены решать северокорейскую проблему мирными, по их мнению, методами.

«Мы продолжаем поддерживать дипломатические усилия в ООН. Вы видели единогласное принятие резолюции в Совете Безопасности, которая усилила экономическое и дипломатическое давление на Северную Корею», — заявил Мэттис.

Глава ведомства также напомнил, что Дональд Трамп уже обозначил официальную позицию государства: все спорные вопросы c КНДР будут решаться только с помощью дипломатии.

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей предположил, что подобного рода риторика может свидетельствовать о дальнейшем усилении экономического давления на КНДР со стороны США.

«Это тот вариант, который пока что лежит на поверхности. Но возможны и другие способы разрешения кризиса. Россия и Китай ранее их озвучивали, это могут быть взаимные уступки. Например, стороны могут договориться о том, что Северная Корея не будет проводить ядерные испытания, но в этом случае США тоже придется взять на себя определенные обязательства. Ведь переговоры — это, с одной стороны, демонстрация силы и оказание давления, но с другой стороны — возможность заключить соглашение по той или иной проблеме», — заключил Солонников.

Директор центра стратегических исследований Китая РУДН Алексей Маслов признал, что США действительно могут инициировать новые санкции в отношении КНДР, но возможен и иной вариант развития событий.

«Я бы сказал, что заявления подобного рода могут свидетельствовать также о том, что Вашингтон и Пхеньян в целом готовы начать переговорный процесс. Ситуация обострилась настолько, что, в принципе, дальнейшие оскорбления и прочие резкие высказывания могут привести к случайному или преднамеренному началу региональной войны. Поэтому мы видим попытку разрядить ситуацию», — говорит Маслов.

Эксперт говорит, что для Северной Кореи встреча с представителем государственной власти США довольно желательна, причем это не обязательно может быть аудиенция у Дональда Трампа. Налаживание отношений с Америкой со стратегической точки зрения выгодно КНДР.

Накануне в КНДР заявили, что американские власти «объявили войну» Корее и пообещали сбивать американские бомбардировщики в международном воздушном пространстве. В Белом доме заявление об объявлении вооруженного противостояния двух стран назвали «абсурдным».

Президент США, выступая на 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, заверил, что Америка способна «полностью уничтожить Северную Корею», если та не остановит программу по разработке ядерного оружия. При этом он выразил надежду, что идти на такой шаг Вашингтону не придется.

