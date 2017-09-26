Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск
Закрыть
Весь мир
Даръа: боевики нарушили режим перемирия и обстреляли Ас-Сабиль, погиб ребенок
Политика
Диалог как способ выйти из кризиса: возможно ли потепление отношений Пхеньяна и Вашингтона
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Диалог как способ выйти из кризиса: возможно ли потепление отношений Пхеньяна и Вашингтона

    15:15  26 Сентября 2017
    48

    Сесть за стол переговоров: политологи оценили шансы улучшения отношений между США и КНДР

    Глава Пентагона Джеймc Мэттис сообщил, что власти США намерены решать северокорейскую проблему мирными, по их мнению, методами.

    «Мы продолжаем поддерживать дипломатические усилия в ООН. Вы видели единогласное принятие резолюции в Совете Безопасности, которая усилила экономическое и дипломатическое давление на Северную Корею», — заявил Мэттис.

    Глава ведомства также напомнил, что Дональд Трамп уже обозначил официальную позицию государства: все спорные вопросы c КНДР будут решаться только с помощью дипломатии.

    Сесть за стол переговоров: политологи оценили шансы улучшения отношений между США и КНДР

    Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей предположил, что подобного рода риторика может свидетельствовать о дальнейшем усилении экономического давления на КНДР со стороны США.

    «Это тот вариант, который пока что лежит на поверхности. Но возможны и другие способы разрешения кризиса. Россия и Китай ранее их озвучивали, это могут быть взаимные уступки. Например, стороны могут договориться о том, что Северная Корея не будет проводить ядерные испытания, но в этом случае США тоже придется взять на себя определенные обязательства. Ведь переговоры — это, с одной стороны, демонстрация силы и оказание давления, но с другой стороны — возможность заключить соглашение по той или иной проблеме», — заключил Солонников.

    Сесть за стол переговоров: политологи оценили шансы улучшения отношений между США и КНДР

    Директор центра стратегических исследований Китая РУДН Алексей Маслов признал, что США действительно могут инициировать новые санкции в отношении КНДР, но возможен и иной вариант развития событий.

    «Я бы сказал, что заявления подобного рода могут свидетельствовать также о том, что Вашингтон и Пхеньян в целом готовы начать переговорный процесс. Ситуация обострилась настолько, что, в принципе, дальнейшие оскорбления и прочие резкие высказывания могут привести к случайному или преднамеренному началу региональной войны. Поэтому мы видим попытку разрядить ситуацию», — говорит Маслов.

    Эксперт говорит, что для Северной Кореи встреча с представителем государственной власти США довольно желательна, причем это не обязательно может быть аудиенция у Дональда Трампа. Налаживание отношений с Америкой со стратегической точки зрения выгодно КНДР.

    Накануне в КНДР заявили, что американские власти «объявили войну» Корее и пообещали сбивать американские бомбардировщики в международном воздушном пространстве. В Белом доме заявление об объявлении вооруженного противостояния двух стран назвали «абсурдным».

    Президент США, выступая на 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, заверил, что Америка способна «полностью уничтожить Северную Корею», если та не остановит программу по разработке ядерного оружия. При этом он выразил надежду, что идти на такой шаг Вашингтону не придется.
     

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Михаил Блинов
    #сша #кндр #политика
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017 102055

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29357

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        42694

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        22617

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        8714
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Украинские гастарбайтеры умеют только мыть и носить: утечка мозгов Украине не грозит

        Украинские гастарбайтеры умеют только мыть и носить: утечка мозгов Украине не грозит

        14:51   26 Сентября 2017
        114
        Путин уволил Шанцева с поста главы Нижегородской области

        Путин уволил Шанцева с поста главы Нижегородской области

        13:47   26 Сентября 2017
        405
        МИД РФ прокомментировал планы США ограничить полеты военной авиации

        МИД РФ прокомментировал планы США ограничить полеты военной авиации

        12:07   26 Сентября 2017
        1746
        Сирия: Минобороны РФ опубликовало видео ударов ВКС РФ по технике ИГ в провинции Идлиб

        Сирия: Минобороны РФ опубликовало видео ударов ВКС РФ по технике ИГ в провинции Идлиб

        7:35   26 Сентября 2017
        950