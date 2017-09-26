МИД РФ объявил о визите в Москву дипломата из КНДР

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Москва, 26 сентября. Сегодня в Москву прибудет официальный представитель дипломатического ведомства КНДР, который в ближайшие дни встретится с послом по особым поручениям МИД РФ.

«Приезжает сегодня, во вторник», — подтвердили РИА Новости в МИД РФ сообщение о визите северокорейского дипломата.

Как сообщили в МИД РФ, в Москву прибудет с визитом руководитель отдела американских отношений МИД Северной Кореи Чвэ Сон Хи. Сегодня или завтра он встретится с послом по особым поручениям МИД РФ Олегом Бурмистровым.

Напомним, Россия решительно выступила за дипломатическое решение северокорейского ракетного и ядерного кризиса. Москва настаивает на необходимости ядерного разоружения Северной Кореи, однако выступает за то, чтобы Южная Корея, США и Япония дали Пхеньяну твердые гарантии безопасности после разоружения.

Напомним, ранее Ura.ru сообщало, что в Северной Корее были распространены коллажи, на которых северокорейские зенитные ракеты уничтожают бомбардировщики США.