Минобороны России призвало ООН увеличить объемы гумпомощи для жителей Сирии

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Москва, 26 сентября. Министерство обороны России призвало ООН увеличить объемы гуманитарной помощи для жителей Сирии, заявили представители пресс-службы военного ведомства России.

В Минобороны России сообщили, что во вторник, 26 сентября, состоялась встреча замначальника ГУ МВС генерал-майора Евгения Ильина и заместителя спецпредставителя генсека ООН по Сирии Рамзи Эзельдин Рамзи. Переговоры проходили в Москве.

«В ходе встречи были обсуждены ситуация в Сирии, а также перспективы наращивания гуманитарного взаимодействия между ООН и Минобороны России», — отметили в оборонном ведомстве.

Москва проинформировала представителя ООН о деятельности комитетов национального примирения в зонах деэскалации в Сирии. Также представитель военного ведомства страны призвал к наращиванию гумпомощи со стороны ООН и содействию в послевоенном восстановлении Сирии.