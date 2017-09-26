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Россия
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Новости Сирии
Минобороны России призвало ООН увеличить объемы гумпомощи для жителей Сирии
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    Минобороны России призвало ООН увеличить объемы гумпомощи для жителей Сирии

    14:51  26 Сентября 2017
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    Минобороны России призвало ООН увеличить объемы гумпомощи для жителей Сирии

    Москва, 26 сентября. Министерство обороны России призвало ООН увеличить объемы гуманитарной помощи для жителей Сирии, заявили представители пресс-службы военного ведомства России.

    В Минобороны России сообщили, что во вторник, 26 сентября, состоялась встреча замначальника ГУ МВС генерал-майора Евгения Ильина и заместителя спецпредставителя генсека ООН по Сирии Рамзи Эзельдин Рамзи. Переговоры проходили в Москве.

    «В ходе встречи были обсуждены ситуация в Сирии, а также перспективы наращивания гуманитарного взаимодействия между ООН и Минобороны России», — отметили в оборонном ведомстве.

    Минобороны России призвало ООН увеличить объемы гумпомощи для жителей Сирии

    Москва проинформировала представителя ООН о деятельности комитетов национального примирения в зонах деэскалации в Сирии. Также представитель военного ведомства страны призвал к наращиванию гумпомощи со стороны ООН и содействию в послевоенном восстановлении Сирии.

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    Автор: Катерина Тимошенская
    #сирия #гумпомощь #оон #минобороны рф
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