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Россия
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Общество
Клименко выяснил планы Роскомнадзора на Facebook
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    Клименко выяснил планы Роскомнадзора на Facebook

    14:51  26 Сентября 2017
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    Клименко выяснил планы Роскомнадзора на Facebook

    Москва, 26 сентября. Советник президента России по интернету Герман Клименко заявил, что Роскомнадзор не планирует блокировать социальную сеть Facebook.

    «Понимаю, что из утверждения, что на 2017 год проверка Facebook не запланирована, можно вывести новостной повод про закрытие соцсети в 2018 году», — цитирует слова Клименко агентство РИА Новости. Тем не менее, по словам советника президента, представители Роскомнадзора не планируют блокировать социальную сеть Марка Цукерберга.

    Ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что Facebook будет заблокирован, если не исполнит требования по хранению персональных данных российских пользователей. По словам Жарова, ведомство не собирается проводить какие-либо контрольные мероприятия в отношении соцсети в этом году, однако это может произойти через год.

    Клименко выяснил планы Роскомнадзора на Facebook

    Напомним, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова Жарова о возможной блокировке социальной сети Facebook в России.

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    Автор: Дима Оленин
    #facebook #роскомнадзор
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