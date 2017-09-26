«Гоблин» Пучков: От блокировки Facebook в России больше всех пострадает ЦРУ

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Роскомнадзор призвал Facebook следовать российскому законодательству. До 2018 года Facebook обязан начать исполнять закон, согласно которому все персональные данные его российских пользователей должны храниться на серверах на территории РФ. Если этого не произойдет, то соцсеть заблокируют в России.

Писатель и известный блогер Дмитрий Пучков, больше известный под псевдонимом «Гоблин», не уверен, согласится ли Facebook сотрудничать с российскими властями, тем не менее он считает требования Роскомнадзора вполне оправданными.

«Я не Ванга, потому не могу ничего предсказывать. Но, на мой взгляд, все коммерческие и не только коммерческие конторы, действующие на территории суверенных государств, в том числе и России, должны соблюдать законы этих государств. Google, например, исполняет российское законодательство. Facebook не хочет, значит, одно из двух: либо будет исполнять, либо его отключат», — заявил Пучков в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

По мнению публициста, даже если Facebook отключат на территории Российской Федерации, серьезных социальных последствий это иметь не будет. Все же Facebook пользуется лишь ограниченной популярностью в российском сегменте Интернета. «На фоне таких социальных сетей, как «ВКонтакте» и «Одноклассники», им практически никто не пользуется. Он гораздо менее удобный, не совсем понятен, заточен под англоязычную аудиторию. Мы-то что с этим можем сделать? Мы же не можем заставить Facebook исполнять российские законы. Выключат и выключат», — поясняет Дмитрий Пучков.

«В России Facebook больше заточен под самопровозглашенную «интеллигенцию», которая во всем считает себя отдельной. Она постоянно пытается создать себе что-то особенное и строго индивидуальное: во «ВКонтакт» они не ходят, а Facebook, понимаете ли, это кошерная система, потому туда они ходят. Кроме них, никто не заметит отключения Facebook в РФ. Ровно так же, как большинство населения никогда не ело пармезана и не понимает, зачем он нужен. Точно так же гражданам РФ будет безразлично наличие или отсутствие Facebook», — подчеркивает Пучков.

Требование Роскомнадзора к Facebook не возникло на ровном месте и продиктовано соображениями национальной безопасности. Разведчикам из США станет гораздо труднее собирать информацию о гражданах РФ, если серверы с их персональной информацией будут перенесены на территорию нашей страны или если Facebook будет отключен в России. «Если Facebook будет отключен над территорией России, то больше всего от этого пострадает американское ЦРУ. В каждой нормальной стране есть спецслужбы. Есть разведка, есть контрразведка. И те и другие непрерывно собирают информацию о своих «политических партнерах». Это абсолютно нормально. Когда-то я служил в уголовном розыске, а потому знаю, что ключевая информация о любом гражданине — это его связи. С кем он дружит, кто его жена, кто родственники жены», — отмечает блогер.