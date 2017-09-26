Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск
Закрыть
Россия
Бывший канцлер Германии Шредер может стать главой «Роснефти»
Общество
«Гоблин» Пучков: От блокировки Facebook в России больше всех пострадает ЦРУ
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    «Гоблин» Пучков: От блокировки Facebook в России больше всех пострадает ЦРУ

    15:15  26 Сентября 2017
    52

    Выключат и выключат — «Гоблин» Пучков поддержал Роскомнадзор в споре с Facebook

    Роскомнадзор призвал Facebook следовать российскому законодательству. До 2018 года Facebook обязан начать исполнять закон, согласно которому все персональные данные его российских пользователей должны храниться на серверах на территории РФ. Если этого не произойдет, то соцсеть заблокируют в России.

    Писатель и известный блогер Дмитрий Пучков, больше известный под псевдонимом «Гоблин», не уверен, согласится ли Facebook сотрудничать с российскими властями, тем не менее он считает требования Роскомнадзора вполне оправданными.

    «Я не Ванга, потому не могу ничего предсказывать. Но, на мой взгляд, все коммерческие и не только коммерческие конторы, действующие на территории суверенных государств, в том числе и России, должны соблюдать законы этих государств. Google, например, исполняет российское законодательство. Facebook не хочет, значит, одно из двух: либо будет исполнять, либо его отключат», — заявил Пучков в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

    По мнению публициста, даже если Facebook отключат на территории Российской Федерации, серьезных социальных последствий это иметь не будет. Все же Facebook пользуется лишь ограниченной популярностью в российском сегменте Интернета. «На фоне таких социальных сетей, как «ВКонтакте» и «Одноклассники», им практически никто не пользуется. Он гораздо менее удобный, не совсем понятен, заточен под англоязычную аудиторию. Мы-то что с этим можем сделать? Мы же не можем заставить Facebook исполнять российские законы. Выключат и выключат», — поясняет Дмитрий Пучков.

    В России Facebook больше заточен под самопровозглашенную «интеллигенцию»

    «В России Facebook больше заточен под самопровозглашенную «интеллигенцию», которая во всем считает себя отдельной. Она постоянно пытается создать себе что-то особенное и строго индивидуальное: во «ВКонтакт» они не ходят, а Facebook, понимаете ли, это кошерная система, потому туда они ходят. Кроме них, никто не заметит отключения Facebook в РФ. Ровно так же, как большинство населения никогда не ело пармезана и не понимает, зачем он нужен. Точно так же гражданам РФ будет безразлично наличие или отсутствие Facebook», — подчеркивает Пучков.

    Требование Роскомнадзора к Facebook не возникло на ровном месте и продиктовано соображениями национальной безопасности. Разведчикам из США станет гораздо труднее собирать информацию о гражданах РФ, если серверы с их персональной информацией будут перенесены на территорию нашей страны или если Facebook будет отключен в России. «Если Facebook будет отключен над территорией России, то больше всего от этого пострадает американское ЦРУ. В каждой нормальной стране есть спецслужбы. Есть разведка, есть контрразведка. И те и другие непрерывно собирают информацию о своих «политических партнерах». Это абсолютно нормально. Когда-то я служил в уголовном розыске, а потому знаю, что ключевая информация о любом гражданине — это его связи. С кем он дружит, кто его жена, кто родственники жены», — отмечает блогер.

    «Когда я служил, в 90-е годы, установить такие вещи было достаточно проблематично. Этим занимались специальные службы внутри специальных служб. Сейчас вы заходите в Facebook и видите всех друзей человека. После этого в его круг общения можно ввести своего подчиненного. Видно также, где «фигурант» был, — вот фотографии. С кем общался — вот фотографии. Ничего собирать фактически уже и не надо. Люди сами выкладывают о себе информацию, чем радикально облегчают задачи спецслужб. Если американские спецслужбы от российских граждан отсоединить, то, конечно, им это не очень понравится», — подводит итог Пучков.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Иван Верихов
    #россия #сша #facebook #роскомнадзор #цру #персональные данные #закон #отключение #локализация
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017 102055

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29357

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        42694

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        22617

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        8714
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Украинские гастарбайтеры умеют только мыть и носить: утечка мозгов Украине не грозит

        Украинские гастарбайтеры умеют только мыть и носить: утечка мозгов Украине не грозит

        14:51   26 Сентября 2017
        114
        Путин уволил Шанцева с поста главы Нижегородской области

        Путин уволил Шанцева с поста главы Нижегородской области

        13:47   26 Сентября 2017
        405
        МИД РФ прокомментировал планы США ограничить полеты военной авиации

        МИД РФ прокомментировал планы США ограничить полеты военной авиации

        12:07   26 Сентября 2017
        1746
        Сирия: Минобороны РФ опубликовало видео ударов ВКС РФ по технике ИГ в провинции Идлиб

        Сирия: Минобороны РФ опубликовало видео ударов ВКС РФ по технике ИГ в провинции Идлиб

        7:35   26 Сентября 2017
        950