Сирия сегодня: девять сирийцев погибли от ударов коалиции, Москва призывает к расследованию химатак в САР

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Сирия, 26 сентября. Ударные самолеты международной коалиции нанесли авиаудары по гражданским объектам в деревне Маркада в провинции Эль-Хасаке, погибли девять гражданских. Москва призывает к объективному расследованию химатак в САР. Последние новости ближневосточной страны — в материале Федерального агентства новостей.

Коалиция нанесла удар

Ударная авиация возглавляемой США международной коалиции атаковала гражданские объекты в деревне Маркада что в провинции Эль-Хасака (север Сирии — прим. ред.). Об этом сообщает национальное агентство SANA.

По данным издания, во время первого налета на населенный пункт в 100 километрах южнее Эль-Хасаки погибли три человека, включая двух женщин. Однако уже вторая бомбардировка лишила жизни семью из шести человек, граждан Ирака. В свое время эти люди сбежали в САР, спасаясь от войны.

Напомним, международная коалиция с 2014 года проводит в Ираке и Сирии операцию против запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»1. Стоит отметить, что в Сирии коалиция действует без разрешения Дамаска.

Москва призывает к расследованию химатак

Российская Федерация призывает к объективному и неполитизированному расследованию инцидентов с химическим оружием в Сирии. Об этом заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов.

«Мы категорически против применения химического оружия кем бы то ни было, но расследование должно проводиться объективно и профессионально, а не выполнять какие-то политические задачи», — подчеркнул дипломат во время пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».

Напомним, 4 апреля сирийская оппозиция заявила о 80 жертвах атаки с применением боевых отравляющих веществ в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб. При этом виновником атаки боевики назвали правительственные войска САР, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их западных покровителей.

Необходимо подчеркнуть, что официальный Дамаск не раз заявлял, что сирийские вооруженные силы никогда не применяли химическое оружие против мирных граждан и террористов. Весь арсенал ОВ был вывезен из страны под контролем ОЗХО.

Военные РФ доставляют гуманитарку

Представители военного ведомства России заявили о трех проведенных гуманитарных акциях в в провинциях Алеппо и Хомс.

Так, сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон в САР доставили в населенный пункт Дейр Эль-Фардис (провинция Хомс — прим. ред.) около шести тонн продуктов питания. Население городов Телль-Рифъат и Дейр Эль-Джамаль (провинция Алеппо — прим. ФАН) получило около трех тонн продовольствия.

Кроме того, военные РФ обеспечили безопасность гуманитарной акции, проведенной по линии ООН в поселениях Телль-Гехаб и Эт-Тайиба (провинция Даръа — прим. ред). Местным жителям было роздано 115 тонн продуктов питания и лекарственных препаратов. Медицинскую помощь получили 24 сирийца.

1 Организация запрещена на территории РФ.