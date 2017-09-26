Бирюков рассказал, как Порошенко пережил ночь на грани «большой войны»

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Киев, 26 сентября. Советник президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков поздравил главу государства с днем рождения и вспомнил о ночи, когда тот готовился к «большой войне».

Бирюков на своей странице в Facebook написал о ноябрьской ночи 2014 года, когда он встретился с Порошенко после полуночи. Тогда советник президента сразу обратил внимание на усталость Порошенко.

«Юр, давай кратко. А лучше давай завтра. Если будет возможность завтра. По данным разведки партнеров ночью может начаться большая война. Сейчас будет трехсторонний телефонный звонок. Так что, давай кратко», — вспоминает Бирюков слова президента. О какой войне могла идти речь и с кем по телефону Порошенко планировал ее обсуждать, автор поста предпочел умолчать.

Советник президента признается, что его доклад был совсем не к месту. После его прочтения наступили несколько минут тишины, которые понадобились «совсем уставшему» главе государства на концентрацию. Тогда Бирюков «старался сидеть тихой мышью».

Следом автор поста придается размышлениям о личности Порошенко. Он пишет, что никогда не слышал от президента мыслей поменять все на комфортную и беззаботную жизнь. Вместо этого, как полагает Бирюков, украинский лидер принял решение идти по «самому-самому краешку лезвия». Затем советник президента возвращается к рассказу о том, как Порошенко пережил ночь на грани «большой войны».

«А потом его вызвали на разговор. Говорят, он был длинный. Говорят, он был шумный. Говорят, нарушались нормы дипломатических приличий. Разное говорят. Большая война той ночью не началась. Страна продолжила спать и утром был следующий день», — продолжил вспоминать Бирюков.

Завершается рассказ поздравлением Порошенко с днем рождения. Советник президента выразил ему благодарность и пожелал силы.