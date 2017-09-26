Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск
Закрыть
Весь мир
Даръа: боевики нарушили режим перемирия и обстреляли Ас-Сабиль, погиб ребенок
Украина
Бирюков рассказал, как Порошенко пережил ночь на грани «большой войны»
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Бирюков рассказал, как Порошенко пережил ночь на грани «большой войны»

    15:04  26 Сентября 2017
    107

    Бирюков рассказал, как Порошенко пережил ночь на грани «большой войны»

    Киев, 26 сентября. Советник президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков поздравил главу государства с днем рождения и вспомнил о ночи, когда тот готовился к «большой войне».

    Бирюков на своей странице в Facebook написал о ноябрьской ночи 2014 года, когда он встретился с Порошенко после полуночи. Тогда советник президента сразу обратил внимание на усталость Порошенко. 

    «Юр, давай кратко. А лучше давай завтра. Если будет возможность завтра. По данным разведки партнеров ночью может начаться большая война. Сейчас будет трехсторонний телефонный звонок. Так что, давай кратко», — вспоминает Бирюков слова президента. О какой войне могла идти речь и с кем по телефону Порошенко планировал ее обсуждать, автор поста предпочел умолчать.

    Бирюков рассказал, как Порошенко пережил ночь на грани «большой войны»

    Советник президента признается, что его доклад был совсем не к месту. После его прочтения наступили несколько минут тишины, которые понадобились «совсем уставшему» главе государства на концентрацию. Тогда Бирюков «старался сидеть тихой мышью».

    Следом автор поста придается размышлениям о личности Порошенко. Он пишет, что никогда не слышал от президента мыслей поменять все на комфортную и беззаботную жизнь. Вместо этого, как полагает Бирюков, украинский лидер принял решение идти по «самому-самому краешку лезвия». Затем советник президента возвращается к рассказу о том, как Порошенко пережил ночь на грани «большой войны».

    «А потом его вызвали на разговор. Говорят, он был длинный. Говорят, он был шумный. Говорят, нарушались нормы дипломатических приличий. Разное говорят. Большая война той ночью не началась. Страна продолжила спать и утром был следующий день», — продолжил вспоминать Бирюков.

    Завершается рассказ поздравлением Порошенко с днем рождения. Советник президента выразил ему благодарность и пожелал силы.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Борис Любимов
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017 102055

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29357

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        42694

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        22617

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        8714
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Украинские гастарбайтеры умеют только мыть и носить: утечка мозгов Украине не грозит

        Украинские гастарбайтеры умеют только мыть и носить: утечка мозгов Украине не грозит

        14:51   26 Сентября 2017
        114
        Путин уволил Шанцева с поста главы Нижегородской области

        Путин уволил Шанцева с поста главы Нижегородской области

        13:47   26 Сентября 2017
        405
        МИД РФ прокомментировал планы США ограничить полеты военной авиации

        МИД РФ прокомментировал планы США ограничить полеты военной авиации

        12:07   26 Сентября 2017
        1746
        Сирия: Минобороны РФ опубликовало видео ударов ВКС РФ по технике ИГ в провинции Идлиб

        Сирия: Минобороны РФ опубликовало видео ударов ВКС РФ по технике ИГ в провинции Идлиб

        7:35   26 Сентября 2017
        950