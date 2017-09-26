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Россия
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Общество
Якутский депутат «пообедал» на 13 миллионов рублей
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    Якутский депутат «пообедал» на 13 миллионов рублей

    14:38  26 Сентября 2017
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    Якутский депутат «пообедал» на 13 миллионов рублей

    Якутск, 26 сентября. Якутская кофейня предложила оплатить местному депутату счет за небольшой обед в 13 миллионов рублей. Руководство предприятия общепита пообещало принять меры в отношении сотрудника, совершившего опечатку.

    Якутскому депутату не хватило средств на банковской карте расплатиться за обед в кофейне. О курьезном случае он написал в соцсетях.

    «Был один. Не хватило средств на карточке, чтобы расплатиться! Что-то круто 13 миллионов рублей за обед», — написал народный избранник.

    Опечатку удалось обнаружить после того, как терминал не смог совершить транзакцию из-за недостатка средств на карте. Руководство заведения принесло извинения депутату, пообещав разобраться с сотрудником. В ответ на это депутат ответил, что  «со всяким такое бывает», пишет «Свободная пресса» 

     

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    Автор: Ирина Селезнева
    #якутия
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