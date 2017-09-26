Канадец вежливо уговорил медведей уйти со двора

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Оттава, 26 сентября. Житель Канады Джордан Коут в вежливой манере попросил заглянувших к нему во двор медведей покинуть территорию. Встречу с хищными животными он запечатлел на видео, которое разместил в социальной сети Facebook.

Когда Коут увидел во дворе своего дома медведя с двумя детенышами, то сказал им: «Ребята, я бы хотел, чтобы вы ушли. Хорошо?». К удивлению, звери развернулись и ушли со двора.

Канадец выразил благодарность животному и добавил: «Надеюсь, вам понравился мой двор. Желаю хорошо провести день».