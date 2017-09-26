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Центробанк РФ хочет подготовить к продаже «Бинбанк» и «Открытие» за два года
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    Центробанк РФ хочет подготовить к продаже «Бинбанк» и «Открытие» за два года

    15:05  26 Сентября 2017
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    Центробанк РФ хочет подготовить к продаже «Бинбанк» и «Открытие» за два года

    Москва, 26 сентября. Центробанк России планирует за два года подготовить к продаже санируемые «Бинбанк» и «Открытие». Об этом рассказал во вторник заместитель главы финансового регулятора Василий Поздышев.

    «Продажа банков зависит не только от готовности актива к продаже, но и от готовности рынка купить. Мы предложим эти активы к покупке, а дальше будем смотреть, есть ли покупатели», — подчеркнул он.

    Напомним, ранее стало известно о том, что Банк России принял решение о проведении санации «Бинбанка» и «Рост банка».

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    Автор: Алексей Громов
    #центробанк
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