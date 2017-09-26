Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск
Закрыть
Россия
Бывший канцлер Германии Шредер может стать главой «Роснефти»
Весь мир
Дейр эз-Зор: мирные жители возвращаются в освобожденные от ИГ кварталы
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Дейр эз-Зор: мирные жители возвращаются в освобожденные от ИГ кварталы

    14:33  26 Сентября 2017
    103

    Дейр эз-Зор: мирные жители возвращаются в освобожденные от ИГ кварталы

    Дейр эз-Зор, 26 сентября. Мирное население прибывает в зачищенные от боевиков «Исламского государства»1 районы города Дейр эз-Зор.

    Местные источники в провинции Дейр эз-Зор сообщают, что жители города начали массово возвращаться в районы, которые были зачищены от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) правительственными войсками Сирии при поддержке ВКС РФ.

    Отмечается, что гражданские лица, большая часть которых до этого времени пребывала в окрестностях города, сейчас могут получить медицинскую помощь и продовольствие. После деблокады Дейр эз-Зора появилась возможность доставлять гуманитарную помощь в населенный пункт наземным путем.

    Дейр эз-Зор: мирные жители возвращаются в освобожденные от ИГ кварталы

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Алексей Громов
    #сирия #вкс рф #дейр эз-зор #жители
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017 102055

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29357

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        42694

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        22617

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        8714
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Украинские гастарбайтеры умеют только мыть и носить: утечка мозгов Украине не грозит

        Украинские гастарбайтеры умеют только мыть и носить: утечка мозгов Украине не грозит

        14:51   26 Сентября 2017
        118
        Путин уволил Шанцева с поста главы Нижегородской области

        Путин уволил Шанцева с поста главы Нижегородской области

        13:47   26 Сентября 2017
        410
        МИД РФ прокомментировал планы США ограничить полеты военной авиации

        МИД РФ прокомментировал планы США ограничить полеты военной авиации

        12:07   26 Сентября 2017
        1754
        Сирия: Минобороны РФ опубликовало видео ударов ВКС РФ по технике ИГ в провинции Идлиб

        Сирия: Минобороны РФ опубликовало видео ударов ВКС РФ по технике ИГ в провинции Идлиб

        7:35   26 Сентября 2017
        951