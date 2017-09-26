Дейр эз-Зор: мирные жители возвращаются в освобожденные от ИГ кварталы

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Дейр эз-Зор, 26 сентября. Мирное население прибывает в зачищенные от боевиков «Исламского государства»1 районы города Дейр эз-Зор.

Местные источники в провинции Дейр эз-Зор сообщают, что жители города начали массово возвращаться в районы, которые были зачищены от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) правительственными войсками Сирии при поддержке ВКС РФ.

Отмечается, что гражданские лица, большая часть которых до этого времени пребывала в окрестностях города, сейчас могут получить медицинскую помощь и продовольствие. После деблокады Дейр эз-Зора появилась возможность доставлять гуманитарную помощь в населенный пункт наземным путем.

1 Организация запрещена на территории РФ.