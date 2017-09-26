Стали известны подробности расстрела, устроенного пенсионером на Ставрополье

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Ставрополь, 26 сентября. Появились подробности убийства двух человек, которое произошло в Ставропольском крае.

По информации источника Федерального агентства новостей, попавшие под обстрел пенсионера мужчины — цыгане. Они были родственниками. Мужчины забрались на чужой участок, чтобы украсть металлические предметы. Когда хозяин участка попросил их уйти, они отказались. Тогда мужчина взял автомат и расстрелял их.

Пенсионер признался, что купил оружие во время боевых действий в Чечне.

Ранее сообщалось, что 63-летний пенсионер расстрелял из автомата трех мужчин. В результате 43-летний и 16-летний пострадавшие скончались, 19-летний мужчина госпитализирован в огнестрельными ранами.

По данному факту возбуждено уголовное дело.