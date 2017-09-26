Дамаск готов обсудить вопрос курдского самоуправления в Сирии после победы над ИГ

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Дамаск, 26 сентября. Дамаск открыт для обсуждения вопроса о курдском самоуправлении в Сирии, однако для этого необходимо добиться окончательной победы над террористами «Исламского государства»2 (запрещено в России), заявил глава МИД Сирии Валид Муаллем. На данный момент официальный Дамаск не признает созданной в 2016 году курдской Федерации северной Сирии, однако готов вести диалог с ее руководством.

«В Сирии они хотят своеобразную форму самоуправления в границах Сирийской Арабской Республики, это можно обсудить на переговорах, путем диалога. Когда мы покончим с ИГ1, то сможем сесть за стол переговоров с нашими гражданами-курдами и прийти к взаимопониманию относительно будущего», — заявил Муаллем.

В интервью RT сирийский дипломат подчеркнул, что Сирия сейчас «пишет последнюю главу» кризиса и вскоре ожидает решительного изменения ситуации в лучшую сторону.

1 Организация запрещена на территории РФ.

2 Организация запрещена на территории РФ.