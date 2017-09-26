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Россия
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Политика
Дипломат из КНДР прилетит в Россию во вторник
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    Дипломат из КНДР прилетит в Россию во вторник

    14:36  26 Сентября 2017
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    Дипломат из КНДР прилетит в Россию во вторник

    Москва, 26 сентября. Во вторник, 26 сентября, в Россию прилетит представитель министерства иностранных дел КНДР Чо Сон Ки, сообщили в посольстве Северной Кореи в Российской Федерации.

    «Приезжает сегодня, во вторник», — цитирует РИА Новости свои источники.

    Подчеркивается, что у Чо Сон Ки запланирована встреча в министерстве иностранных дел России, которая состоится уже во вторник или в среду. Переговоры с северокорейским представителем проведет посол по особым поручениям внешнеполитического ведомства России Олег Бурмистров.

    Дипломат из КНДР прилетит в Россию во вторник

    Накануне Вашингтон опроверг информацию, что американская сторона объявила войну Северной Корее. 

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    Автор: Катерина Тимошенская
    #россия #кндр #мид
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