Дипломат из КНДР прилетит в Россию во вторник

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Москва, 26 сентября. Во вторник, 26 сентября, в Россию прилетит представитель министерства иностранных дел КНДР Чо Сон Ки, сообщили в посольстве Северной Кореи в Российской Федерации.

«Приезжает сегодня, во вторник», — цитирует РИА Новости свои источники.

Подчеркивается, что у Чо Сон Ки запланирована встреча в министерстве иностранных дел России, которая состоится уже во вторник или в среду. Переговоры с северокорейским представителем проведет посол по особым поручениям внешнеполитического ведомства России Олег Бурмистров.

Накануне Вашингтон опроверг информацию, что американская сторона объявила войну Северной Корее.