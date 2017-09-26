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Россия
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Общество
Онищенко объяснил, как США через Афганистан наводняют Россию наркотиками
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    Онищенко объяснил, как США через Афганистан наводняют Россию наркотиками

    14:40  26 Сентября 2017
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    Геннадий Онищенко объяснил, как США через Афганистан наводняют Россию наркотиками

    Ситуация с наркотиками в России остается весьма серьезной. В том числе неутешительная статистика складывается по преступлениям, так или иначе связанным с распространением наркотиков. Так, сомнительную пальму первенства по наркопреступлениям держит Санкт-Петербург, но и в других регионах обстановка тревожная. Особенности распространения наркотиков в нашей стране Федеральному агентству новостей разъяснил первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

    «В десятке трагических лидеров по распространению наркотиков в нашей стране — прежде всего, Иркутск и Екатеринбург, — отметил Геннадий Онищенко. — Слагаемые этого состоят вот из чего. Через Иркутск проходит наркотрафик, который идет из Афганистана через Центральную Азию и через Российскую Федерацию в Европу, в том числе в западную. И вторая составляющая — это, конечно, наркомафия, которая идет в платежеспособные регионы. Ярким примером этого являются три золотодобывающих района Якутии, где наиболее высокий уровень доходов. Представители мафии просто туда заезжают, находят дилеров, сажают их на иглу, и начинается раскрутка».

    По словам депутата, в списке лидеров по распространению наркотиков и обе столицы — Москва и Петербург — регионы, где у людей есть возможность платить, а значит, для наркомафии есть большое поле деятельности.

    Геннадий Онищенко объяснил, как США через Афганистан наводняют Россию наркотиками

    «К сожалению, пока мы не можем похвастаться большими успехами в борьбе с распространением наркотиков», — признал первый зампред комитета Госдумы. По его мнению которого, этому есть причины, одна из которых — намеренные действия Соединенных Штатов Америки, в том числе в Афганистане.

    «Напомню, американцы ввели войска в Афганистан осенью 2001 года, — отметил Геннадий Онищенко. — Так вот, сегодня Афганистан производит в десятки раз больше опиатов, чем весь мир производил до 2001 года — до ввода туда американских войск. То есть, американцы дали на это полный карт-бланш, и это, в том числе, часть их борьбы с Россией. Потому что никаких мероприятий по прекращению выращивания и распространения опиумного мака в Афганистане американцы не проводят. А объясняют они это так: «Ну, людям же там надо что-то кушать, они же должны где-то работать». И если советские войска, когда мы были в Афганистане, строили там школы, заводы, и так далее, то американцы держат там военные базы, которые являются стратегическими — для доступа американской военщины и в Центральную Азию, и в Юго-Восточную Азию, в том числе и на наш Дальний Восток, и не только. Это одна сторона вопроса».

    Другая проблема, с которой сталкивается наша страна в связи с проблемой наркотиков, — это высокая скорость распространения ВИЧ-инфекции, отметил депутат Госдумы.

    «Вторая сторона вопроса состоит в том, что, конечно, те огромные деньги, которые крутятся вокруг наркотиков, делают свое дело, и растет число молодых людей, которые на них подсаживаются. Складывается очень сложная ситуация — особенность распространения наркотиков в нашей стране состоит еще и в том, что это двуединая эпидемия. Потому что более 50% впервые выявляемых ВИЧ-инфицированных — это наркоманы, то есть они пользуются одной иглой, и немедицинские инъекции тут играют свою роль. Поэтому кроме наркомании как таковой наша эпидемия приобретает еще и эту составляющую. И проблема состоит в том, что речь в нашем случае идет именно о тяжелых наркотиках, ведь опиаты — опиум — это тяжелые наркотики», — отметил Геннадий Онищенко.

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    Автор: Алексей Громов
    #сша #афганистан #онищенко #наркотики #наркотрафик
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