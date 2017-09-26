Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск
Закрыть
Россия
Бывший канцлер Германии Шредер может стать главой «Роснефти»
Происшествия
Жителя Кургана, зверски убившего жену из ревности, задержала полиция
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Жителя Кургана, зверски убившего жену из ревности, задержала полиция

    14:26  26 Сентября 2017
    59

    Жителя Кургана, зверски убившего жену из ревности, задержала полиция

    Курган, 26 сентября. Полиция столицы Курганской области задержала мужчину, который убил свою бывшую жену, застав ее дома с другим. От правосудия убийца скрывался более двух недель.

    Инцидент произошел 9 сентября. 41-летний житель Кургана перерезал горло бывшей супруге, а ее новому знакомому нанес 15 ударов ножом, сообщает Ura.ru. Женщина погибла на месте, пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в больницу.

    Жителя Кургана, зверски убившего жену из ревности, задержала полиция

    Выйти на след убийцы помогло сообщение, которое поступило в полицию в понедельник, 25 сентября. Преступника задержали, он дал признательные показания.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Алексей Громов
    #убийство #курган
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017 102052

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29357

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        42693

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        22617

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        8714
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Украинские гастарбайтеры умеют только мыть и носить: утечка мозгов Украине не грозит

        Украинские гастарбайтеры умеют только мыть и носить: утечка мозгов Украине не грозит

        14:51   26 Сентября 2017
        114
        Путин уволил Шанцева с поста главы Нижегородской области

        Путин уволил Шанцева с поста главы Нижегородской области

        13:47   26 Сентября 2017
        405
        МИД РФ прокомментировал планы США ограничить полеты военной авиации

        МИД РФ прокомментировал планы США ограничить полеты военной авиации

        12:07   26 Сентября 2017
        1746
        Сирия: Минобороны РФ опубликовало видео ударов ВКС РФ по технике ИГ в провинции Идлиб

        Сирия: Минобороны РФ опубликовало видео ударов ВКС РФ по технике ИГ в провинции Идлиб

        7:35   26 Сентября 2017
        950