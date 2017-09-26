Жителя Кургана, зверски убившего жену из ревности, задержала полиция

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Курган, 26 сентября. Полиция столицы Курганской области задержала мужчину, который убил свою бывшую жену, застав ее дома с другим. От правосудия убийца скрывался более двух недель.

Инцидент произошел 9 сентября. 41-летний житель Кургана перерезал горло бывшей супруге, а ее новому знакомому нанес 15 ударов ножом, сообщает Ura.ru. Женщина погибла на месте, пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Выйти на след убийцы помогло сообщение, которое поступило в полицию в понедельник, 25 сентября. Преступника задержали, он дал признательные показания.