Подросток разбился насмерть, пытаясь сделать селфи на стройке в Воронеже

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Воронеж, 26 сентября. Обстоятельства гибели 15-летнего подростка на стройке жилой высотки в Воронеже выясняет СК РФ. По предварительным данным, юноша пытался сделать эффектное селфи.

Трагедия произошла накануне вечером. На стройплощадку подросток пришел вместе с несколькими своими приятелями. Ребята воспользовались отсутствием ограждения и охраны и проникли на объект, чтобы сфотографироваться.

«Находясь на верхних этажах одного из недостроенных многоэтажных зданий, но не ниже 13 этажа, 15-летний парень по неосторожности упал на первый этаж», — уточнили в региональном СУ СК РФ. При этом он получил травмы, несовместимые с жизнью.По данному факту возбудили дело о «причинении смерти по неосторожности».

В августе портал «Ура.ру» сообщил о смертельном селфи школьника в Пермском крае. 14-летний житель Кунгурского района пытался сфотографироваться на электрическом столбе, но его ударило током, и он погиб.