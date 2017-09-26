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Россия
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Подросток разбился насмерть, пытаясь сделать селфи на стройке в Воронеже
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    Подросток разбился насмерть, пытаясь сделать селфи на стройке в Воронеже

    14:22  26 Сентября 2017
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    Подросток разбился насмерть, пытаясь сделать селфи на стройке в Воронеже

    Воронеж, 26 сентября. Обстоятельства гибели 15-летнего подростка на стройке жилой высотки в Воронеже выясняет СК РФ. По предварительным данным, юноша пытался сделать эффектное селфи.

    Трагедия произошла накануне вечером. На стройплощадку подросток пришел вместе с несколькими своими приятелями. Ребята воспользовались отсутствием ограждения и охраны и проникли на объект, чтобы сфотографироваться.

    «Находясь на верхних этажах одного из недостроенных многоэтажных зданий, но не ниже 13 этажа, 15-летний парень по неосторожности упал на первый этаж», — уточнили в региональном СУ СК РФ. При этом он получил травмы, несовместимые с жизнью.По данному факту возбудили дело о «причинении смерти по неосторожности». 

    В августе портал «Ура.ру» сообщил о смертельном селфи школьника в Пермском крае. 14-летний житель Кунгурского района пытался сфотографироваться на электрическом столбе, но его ударило током, и он погиб. 

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    Автор: Ярослава Замысловатова
    #селфи #воронеж #подросток #смерть
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