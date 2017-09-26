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Россия
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Общество
Звезда сериала «Возвращение Мухтара» умерла на 38-м году жизни
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    Звезда сериала «Возвращение Мухтара» умерла на 38-м году жизни

    14:30  26 Сентября 2017
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    Звезда сериала «Возвращение Мухтара» умерла на 38-м году жизни

    Москва, 26 сентября. Российская актриса Наталья Юнникова скончалась в больнице, не приходя в сознание. Как ранее сообщалось в СМИ, исполнительница одной из главных ролей в сериале «Возвращение Мухтара» была госпитализирована после падения в своей квартире.

    «Наталья Юнникова скончалась в больнице. В сознание так и не пришла и врачи ничего не смогли сделать…Приносим свои соболезнования родным и близким Натальи», — сообщили в группе «Возвращение Мухтара | Мухтар. Новый след».

    По неподтвержденным данным, 37-летнюю актрису доставили в больницу после того, как она при падении ударилась головой и потеряла сознание. Женщина находилась в состоянии искусственной комы.

    Актриса прославилась, сыграв старшего лейтенанта Василису Михайлову в семи сезонах детективного сериала «Возвращение Мухтара». Также она снималась в «Кухне», «Огнях большого города», «Паутине», «Диверсанте 2: Конец войны» и других проектах.

     
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    Автор: Борис Любимов
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