Курды официально предупредили Багдад о реакции на любую агрессию со стороны Ирака

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Эрбиль, 26 сентября. Представители Регионального правительства Курдистана заявили, что силы пешмерга готовы реагировать на любые угрозы для защиты своих территорий.

В ответ на требование иракского парламента ввести войска на курдские территории командование пешмерга ответило, что готово отреагировать на любые угрозы и защитить районы Курдистана. В правительстве курдской автономии подчеркнули, что пешмерга не уйдут из своих районов, именно такие действия Багдада подтолкнули курдов к проведению референдума о независимости.

Отмечается, что Ирак привел в полную боевую готовность войска на границе с Курдистаном, Анкара сконцентрировала крупные армейские подразделения на турецко-иракской границе. Иран проводит рядом с курдской автономией масштабные военные учения.