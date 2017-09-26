Сирия новости 26 сентября 16.30: ИГ казнило двух мирных жителей Ракки, боевики напали на КПП САА в Эс-Сувейде

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Сирия, 26 сентября. ИГ1 казнило двух мирных жителей за попытку бежать из подконтрольного террористам района Ракки, боевики напали на КПП САА в Эс-Сувейде, при взрывах в Багдаде пострадало 12 человек. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: противостоят боевикам в Дамаске и Эс-Сувейде.

«Исламское государство»: казнило двух мирных жителей Ракки.

«Тахрир аш-Шам»: ведет обстрел мирного поселения в Алеппо.

«Джейш аль-Ислам»: несет потери в боях с «Файлак ар-Рахман» в Дамаске.

«Файлак ар-Рахман»: противостоит боевикам «Джейш аль-Ислам» в Восточной Гуте.

Сирийская свободная армия (ССА): ведет бои с «Тахрир аш-Шам» в Алеппо, ведет бои с САА на востоке Эс-Сувейды.

Международная коалиция: нанесла 145 ударов по Ракке за последние два дня.

Провинция Дамаск

В районе ферм Аль-Ашари в Восточной Гуте Дамаска Almanar News зафиксировало боестолкновения между группировками «Файлак ар-Рахман» и «Джейш аль-Ислам». По данным информационного агентства в результате перестрелки между антиправительственными формированиями было ранено двое боевиков из рядов «армии Ислама».

В районе деревни Мдера Сирийская арабская армия (САА) ведет артиллерийский обстрел позиций боевиков, сообщает Ghouta Media Center в своем Twitter-аккаунте (@Ghouta_GMC).

Провинция Алеппо

Мирный житель поселения Жалма, расположенного к юго-западу от Африна, ранен в результате минометного обстрела населенного пункта боевиками «Тахрир аш-Шам». Об этом сообщает Almanar News. Также информационное агентство пишет, что в западном пригороде Аль-Баба на северо-востоке Алеппо бойцы народного ополчения обнаружили массовое захоронение боевиков и мирных жителей региона.

Ранее сообщалось, что в районе города Джараблус разворачивается вооруженное столкновение между коалицией «Тахрир аш-Шам» и Сирийской свободной армией (ССА).

Провинция Ракка

Террористы «Исламского государства»2 казнили двух мирных жителей квартала Аль-Мурурие города Ракка. По данным информационного агентства Raqqa 24, поводом для физической расправы была попытка сирийцев сбежать из района, подконтрольного радикальным исламистам.

Almanar News сообщает, что за последние 72 часа ВВС международной коалиции нанесли 145 авиаударов по предполагаемым позициям террористов «Исламского государства» в городе Ракка. Стоит отметить, что за текущие сутки под ударами авиации антитеррористического альянса, возглавляемого США, погибло пять мирных жителей административного центра региона. Кроме того, в ходе последнего боевого вылета ВВС коалиции практически полностью уничтожили здание Национальной больницы Ракки.

Провинция Эс-Сувейда

У контрольно-пропускного пункта Аль-Сааля Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) зафиксировал вооруженное столкновение между Сирийской арабской армией (САА) и боевиками антиправительственных формирований. По данным правозащитной организации, в результате перестрелки был ранен один из нападавших на позиции армии САР повстанец.

Ранее сообщалось о боестолкновениях между Сирийской арабской армией (САА) и Сирийской свободной армией (ССА) на востоке провинции Эс-Сувейда.

Ирак

В разных районах столицы Ирака прогремело два взрыва, пишет Iraqi News. Одно взрывное устройство сработало недалеко от популярного рынка на северной окраине города. В результате инцидента погиб один мирный житель, ранено еще семь человек. Второй взрыв произошел также в районе торговых рядов на юго-востоке Багдада. При взрыве погиб один человек и еще три мирных иракца доставлены в больницу с тяжелыми травмами.

ВВС Турции уничтожили несколько штабов Рабочей партии Курдистана (РПК) в районах Заб и Афшин Басян на северной границе Ирака. О боевых вылетах турецкой авиации сообщило Almanar News.

1 Организация запрещена на территории РФ.

2 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)