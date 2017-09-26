Донбасс: ВСУ за сутки выпустили по ДНР более 50 боеприпасов

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Донецк, 26 сентября. Украинская армия выпустила 55 боеприпасов по территории Донецкой народной республики за минувшие сутки. Об этом сообщает во вторник Донецкое агентство новостей со ссылкой на заявление начальника пресс-службы ВС ДНР Даниила Безсонова.

На Мариупольском направлении ВСУ выпустили четыре мины калибром 82 мм по селу Ленинское, районы сел Коминтерново, Октябрь, Дзержинское, Саханка, Сосновоское подверглись обстрелам из гранатометов и стрелкового оружия. На Донецком направлении противник выпустил 30 мин калибром 82 мм и 21 мину калибром 120 мм. Под обстрелы со стороны украинских военных попала северная окраина Горловки.

Напомним, ранее сообщалось, что украинская армия обстреляла районы 15 населенных пунктов ДНР за минувшие сутки.