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Россия
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Донбасс: ВСУ за сутки выпустили по ДНР более 50 боеприпасов
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    Донбасс: ВСУ за сутки выпустили по ДНР более 50 боеприпасов

    14:23  26 Сентября 2017
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    Донбасс: ВСУ за сутки выпустили по ДНР более 50 боеприпасов

    Донецк, 26 сентября. Украинская армия выпустила 55 боеприпасов по территории Донецкой народной республики за минувшие сутки. Об этом сообщает во вторник Донецкое агентство новостей со ссылкой на заявление начальника пресс-службы ВС ДНР Даниила Безсонова.

    На Мариупольском направлении ВСУ выпустили четыре мины калибром 82 мм по селу Ленинское, районы сел Коминтерново, Октябрь, Дзержинское, Саханка, Сосновоское подверглись обстрелам из гранатометов и стрелкового оружия. На Донецком направлении противник выпустил 30 мин калибром 82 мм и 21 мину калибром 120 мм. Под обстрелы со стороны украинских военных попала северная окраина Горловки.

    Напомним, ранее сообщалось, что украинская армия обстреляла районы 15 населенных пунктов ДНР за минувшие сутки.

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    Автор: Тимур Румянцев
    #днр #всу #донбасс
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