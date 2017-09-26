Долгая песня войны. Колонка Руслана Мармазова

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Когда-то давно, еще до войны в Донбассе, мне доводилось общаться с людьми из Приднестровья, с Кавказа, словом, из тех регионов, куда беда со стрельбой пришла раньше, чем ко мне в дом. Они грустно, но уверенно толковали о том, как же удивительно быстро разгорается пламя ненависти, как активно разворачиваются боевые действия… Глазом не успеешь моргнуть — а вокруг пылают дома, бегут люди с нехитрым скарбом. А вот поправить это крайне сложно. Мир наступает нехотя, неспешно, ползком буквально, часто исключительно по принуждению... Бывает же, что и принуждение не помогает.

Борцовский ковер ООН

Четвертый год регулярные войска и добровольческие батальоны любителей чужой боли под флагом Украины уничтожают Донбасс. Он, Донбасс в смысле, как может отбивается, причем аккуратно так, чтобы не дай боже не поцарапать матовую поверхность минского процесса. Причем обе стороны хотят мира. Во всяком случае, декларируют это вполне решительно.

Вот только первые желают мира в покоренном, можно и безлюдном Донбассе. А вторые тянутся тоже к миру, но так, чтобы больше никогда не видеть нацистских рун украинских подразделений. Идеи, как понимаете, взаимоисключающие. Оттого и возникла тема миротворческого контингента ООН в Донбассе.

Совсем недавно такое представить себе было исключительно сложно. А теперь, смотрите, мировая общественность на полном серьезе морщит свой коллективный лоб, размышляет, может ли случиться подобный поворот в событиях, да в каком формате, с чьим участием.

Замечательно, что взгляды на «голубые каски» у тех, кто непосредственно участвует в конфликте, и тут имеют крайне мало общего друг с другом. Точнее, враг с врагом…

Скажем, в Донбассе миротворцев видят исключительно в россиянах. На Украине — в ком угодно, кроме РФ. Второй вопрос, что конфронтация вышла на такой уровень, что решать все будут глобальные игроки, а не участники противостояния.

Россия и США на борцовском ковре ООН, и даже под ним, сейчас пытаются настоять на своем, вето меряются и прочим инструментарием. Что из этого получится, конечно же, любопытно узнать. Причем интерес тут абсолютно не теоретический. Мир — это вопрос жизненно важный. И каждое слово в этой формулировке следует понимать буквально.

Полгода на миссию

Покуда идут большие квалификационные заезды России и США, на которые Донбасс смотрит напряжено, а Украина, делая вид, что тоже в этой теме, что-то решает, есть время и простор для экспертных оценок, прогнозов и прочего умничанья.

Вот и в Москве 25 сентября состоялся круглый стол «Миротворчество на Украине: предложения России и перспективы их реализации». Прессы собралось, кстати, немного, что показательно. А речь держали интеллектуалы и знатоки тонкостей международной политики и один практик в запасе, представитель ветеранов миротворческих миссий ООН с легко запоминающимися именем и фамилией — Сергей Лавров.

Слушая их, я для себя сформулировал несколько выводов. Точнее, нашел подтверждение собственным мыслям, которые одолевали и раньше. Например, что война в Донбассе закончится не очень скоро. Сегодня, завтра или через неделю этого не произойдет, похоже. Как говаривал один из персонажей в фильме «Зеленый фургон», «боюсь, до октябрьских не управимся».

И тут без разницы, удастся ли договориться о миротворческих силах в Донбассе или нет. Если нет, и так понятно, не поясняю. Если да, то на формирование миссии потребуется не менее полугода.

Мандат мандату рознь

Или вот вам момент. В восприятии темы ввода миротворцев в некий регион, в Донбасс, скажем, существуют крайности. Одна из них простая такая, обывательская, что ли. Для бесхитростного человека ведь все несложно. Типа: «Ах, миротворцы? Очень хорошо, но только россияне». Или: «Ах, миротворцы? ОБСЕ охранять? Да пошли они лесом и одни, и вторые, а возникнут третьи, так и те пусть пристраиваются в кильватерном гордом строю». И вся недолга! Крайне просто…

Куда сложнее обстоят дела с точки зрения знающих всякие регламентные требования людей. Например, таких, что держали речь на упомянутом круглом столе. Они рассуждают о многочисленных вероятных вариациях, есть-де различные мандаты для сил ООН. Где-то те мир поддерживают, где-то к нему принуждают, где-то мостятся на линии разграничения, а где и по всей территории шоркают… И все это и еще много другое надо заранее обговорить, в соглашениях закрепить и получить одобрение в Совбезе ООН или, допустим, на Генеральной Ассамблее.

И тут деликатная деталь. Одной страной миротворческие силы представлены быть не могут. Эвона!

А Россия с 2013 года, как вывела свою вертолетную группу из Южного Судана, так больше военный контингент под флагом ООН никуда и не оправляет. Наблюдателей и полицию — да. А вот военные миссии — нет. Будет ли такой пробел ликвидирован? Так говорю же, не ясно…

Кстати, а если в Донбасс ООН будет рядить в миротворцы представителей стран НАТО, РФ вето свое на стол вывалит однозначно. И так агрессивный вражеский блок под боком, не хватало еще самим супостата поближе к себе подтягивать, верно?

Поленья в очаг, выборы, ЧМ по футболу

В общем, сидишь этак, слушаешь одним ухом экспертов, а другим стрельбу на окраинах Донецка, и понимаешь: скорее нет, чем да. Это о миротворцах. Иному решению должна предшествовать такая гора компромиссов — мама дорогая!

А для этого, для компромиссных решений, значит, необходима реальная заинтересованность в мире если не всех, то почти всех, когда война так или иначе цепляет. Этого же пока не предвидится.

Западу, например, очень соблазнительно поддерживать такой отличный очаг напряженности под боком у России, особенно накануне предстоящих президентских выборов и Чемпионата мира по футболу.

Украина тоже не сильно торопится сворачивать войну. Пока слышны выстрелы, нынешний киевский режим существует. Перестанут стрелять — он исчезнет, оставив после себя лишь неприятный запах и некрасивое пятно на странице истории. К тому же, кому война, а кому мать родная. Многим очень нравится делать быстрые деньги на чужой крови, от такой кормушки их попробуй отогнать!

Сергей Лавров и «адвокат дьявола»

Среди экспертов на круглом столе был такой Сергей Уткин, ученый из ИМЭМО РАН имени Евгения Примакова. Мне подумалось: хорошо, что он не в Донецке выступал. Как-то очень уж настойчиво примерял мантию «адвоката дьявола».

Все призывал учитывать интересы Киева и не очень кивать на балканский опыт, когда миротворцы никак не помешали хорватам вырезать сербов. Уткин считает, что теперь с таким вариантом сценария все знакомы и не допустят, так сказать, новой трагедии… Ну да, легко быть холодным философом вдали от боев. На Петровке или в поселке Октябрьский, что в Донецке, взгляд на мировой опыт почему-то кардинально другой.

Представитель кафедры стран постсоветского зарубежья Российского государственного гуманитарного университета Александр Гущин видит в ситуации в Донбассе много сходного с Приднестровьем. Не абсолютная калька, но все же аналогий довольно. А это что значит? Замораживание конфликта на долгие времена.

Генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов интересно говорил о современной украинской политической элите. Мол, никакой там консолидации, а в предложении Владимира Путина по миротворцам Киев старательно ищет подвох, но найти не получается. От себя добавлю, что вовсе и не обязательно этот подвох обнаружить. Все, что исходит от России, а тем более, лично от Путина, для нынешней Украины — ладан для бесов: ломать начинает и корежить.

А вот Сергей Лавров, не глава МИД РФ, а ветеран-миротворец, замечательную инициативу выдвинул. Надо бы срочно создать силы быстрого реагирования ООН, причем на базе подразделений российских десантников. Хорошая мысль, осталось, чтобы в ООН на нее согласились…

Но с чем никто из собравшихся спорить не стал, так это с полезностью инициативы по МС как поводом поговорить. Пообсуждать на разных уровнях, что с этим всем делать. Опять-таки, лишний раз напомнить о проблемах Донбасса международной общественности. К тому же, теперь мяч переброшен на поле Украины.

В смысле, когда-то, во времена еще Дебальцевского котла, Киев кричал, что миротворцы нужны, как воздух. Вот, пожалуйста, как бы никто не против. Киеву опять что-то не нравится, хотят в «голубых касках» канадцев видеть, но никак не россиян, понятно… Мда…

Короче говоря, до мира пока далеко. До миротворцев может быть и ближе, но это не факт. Слишком уж много вводных, больно разные интересы сплелись в донбасский узел. Такова уж она, большая политика. Круглым столом, даже самым авторитетным, войну не остановить. Во всяком случае, не сейчас.