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Россия
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Песков счел преждевременным обсуждение судьбы «Северного потока-2»
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    Песков счел преждевременным обсуждение судьбы «Северного потока-2»

    14:03  26 Сентября 2017
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    Песков счел преждевременным обсуждение судьбы «Северного потока-2»

    Москва, 26 сентября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что обсуждать будущее проекта газопровода «Северный поток-2» в контексте прошедших в ФРГ парламентских выборов, преждевременно.

    Надо дождаться, когда будет сформировано новое правительство Германии, заметил он в ответ на вопрос, беспокоятся ли в Кремле о будущем проекта из-за смены конфигурации в Бундестаге.

    «Подождите, еще не сформировано правительство, когда оно будет сформировано, тогда о чем-то можно говорить», — сказал Песков, заметив, что «пока никаких заявлений на этот счет никто не делал». 

    Кроме того, представитель Кремля заявил, что вопросов, по которым могут возникнуть разногласия, так же пока нет. «Конечно, нет правительства еще в Германии», — подчеркнул он.

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    Автор: Ярослава Замысловатова
    #выборы #песков #кремль #северный поток-2 #фрг #бундестаг
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