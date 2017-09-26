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Сирия: 9 человек стали жертвами налета ВВС коалиции в Эль-Хасаке
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    Сирия: 9 человек стали жертвами налета ВВС коалиции в Эль-Хасаке

    14:05  26 Сентября 2017
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    Сирия: 9 человек стали жертвами налета ВВС коалиции в Эль-Хасаке

    Дейр эз-Зор, 26 сентября. Самолеты международной коалиции во главе с Соединенным Штатами произвели бомбардировки в провинции Эль-Хасака на севере Сирийской республики. По информации сирийского национального агентства САНА, в результате нанесения авиаударов по гражданским объектам в деревне Маркада в 100 километрах южнее города Эль-Хасаке погибли девять человек.

    Как стало известно, при первой бомбардировке погибли три человека, включая двух женщин. Второй авианалет унес жизни шести человек, граждан Ирака, сбежавших в свое время в Сирию от войны в стране, передает РИА Новости.

    Напомним, ранее глава МИД Сирии Валид Муаллем подчеркнул, что международная коалиция во главе с США в Арабской республике убила больше невинных граждан, в большинстве своем женщин и детей, чем боевиков.

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    Автор: Тимур Румянцев
    #сирия #коалиция
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