Сирия: 9 человек стали жертвами налета ВВС коалиции в Эль-Хасаке

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Дейр эз-Зор, 26 сентября. Самолеты международной коалиции во главе с Соединенным Штатами произвели бомбардировки в провинции Эль-Хасака на севере Сирийской республики. По информации сирийского национального агентства САНА, в результате нанесения авиаударов по гражданским объектам в деревне Маркада в 100 километрах южнее города Эль-Хасаке погибли девять человек.

Как стало известно, при первой бомбардировке погибли три человека, включая двух женщин. Второй авианалет унес жизни шести человек, граждан Ирака, сбежавших в свое время в Сирию от войны в стране, передает РИА Новости.

Напомним, ранее глава МИД Сирии Валид Муаллем подчеркнул, что международная коалиция во главе с США в Арабской республике убила больше невинных граждан, в большинстве своем женщин и детей, чем боевиков.