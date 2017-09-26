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Россия
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Около 12 тысяч военнослужащих задействуют на учениях «Боевое братство-2017»
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    Около 12 тысяч военнослужащих задействуют на учениях «Боевое братство-2017»

    14:19  26 Сентября 2017
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    Около 12 тысяч военнослужащих задействуют на учениях «Боевое братство-2017»

    Москва, 26 сентября. Около 12 тысяч военнослужащих примут участие в оперативно-стратегических учениях «Боевое братство-2017». Об этом рассказал глава Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Анатолий Сидоров.

    «В учениях примут участие около 12 тысяч человек личного состава, 1,5 тысячи единиц военной и специальной техники и около 90 летательных аппаратов», — цитирует его слова РИА Новости.

    Мероприятия пройдут с 3 по 20 октября 2017 года в РФ, Армении и Казахстане.

    Ранее стало известно о том, что президент России Владимир Путин положительно оценил результаты военных учений «Запад-2017».

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    Автор: Алексей Громов
    #россия #одкб
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