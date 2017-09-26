Песков объяснил, кто должен решать вопрос о помощи «ВИМ-Авиа»

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Москва, 26 сентября. Вопрос о помощи авиакомпании «ВИМ-Авиа» нужно адресовать профильным ведомствам и правительству. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, должно ли государство помогать авиакомпаниям так же, как обанкротившимся банкам.

«Вы знаете, это все-таки не вопрос Кремля, это вопрос к правительству скорее, к соответствующим ведомствам, поэтому я рекомендую вам обращаться туда», — сказал журналистам Песков.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Александр Осауленко сообщил RT, что от ситуации вокруг «ВИМ-Авиа» могут пострадать до 200 тысяч человек.