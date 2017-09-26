Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск
Закрыть
Россия
Бывший канцлер Германии Шредер может стать главой «Роснефти»
Россия
Песков объяснил, кто должен решать вопрос о помощи «ВИМ-Авиа»
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Песков объяснил, кто должен решать вопрос о помощи «ВИМ-Авиа»

    14:45  26 Сентября 2017
    54

    Песков объяснил, кто должен решать вопрос о помощи «ВИМ-Авиа»

    Москва, 26 сентября. Вопрос о помощи авиакомпании «ВИМ-Авиа» нужно адресовать профильным ведомствам и правительству. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, должно ли государство помогать авиакомпаниям так же, как обанкротившимся банкам.

    «Вы знаете, это все-таки не вопрос Кремля, это вопрос к правительству скорее, к соответствующим ведомствам, поэтому я рекомендую вам обращаться туда», — сказал журналистам Песков.

    Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Александр Осауленко сообщил RT, что от ситуации вокруг «ВИМ-Авиа» могут пострадать до 200 тысяч человек.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Катерина Михайлиди
    #песков #вим-авиа
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017 102056

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29357

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        42696

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        22620

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        8714
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Украинские гастарбайтеры умеют только мыть и носить: утечка мозгов Украине не грозит

        Украинские гастарбайтеры умеют только мыть и носить: утечка мозгов Украине не грозит

        14:51   26 Сентября 2017
        124
        Путин уволил Шанцева с поста главы Нижегородской области

        Путин уволил Шанцева с поста главы Нижегородской области

        13:47   26 Сентября 2017
        412
        МИД РФ прокомментировал планы США ограничить полеты военной авиации

        МИД РФ прокомментировал планы США ограничить полеты военной авиации

        12:07   26 Сентября 2017
        1760
        Сирия: Минобороны РФ опубликовало видео ударов ВКС РФ по технике ИГ в провинции Идлиб

        Сирия: Минобороны РФ опубликовало видео ударов ВКС РФ по технике ИГ в провинции Идлиб

        7:35   26 Сентября 2017
        952