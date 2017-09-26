Стали известны детали предстоящей миссии NASA по изучению Солнца

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Вашингтон, 26 сентября. Ученые планируют запустить в космос автоматическую станцию Parker Solar Probe, которая будет изучать солнечный ветер. Начало миссии запланировано на лето 2018 года.

Станция Parker Solar Probe начнет исследовать исходящие от звезды потоки частиц, сообщает ТАСС. По словам представителей Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), аппарат проникнет непосредственно в атмосферу Солнца, именуемую короной.

Ученые считают, что проведение тщательных исследований в этой области является ключом к пониманию природы огненной звезды. Миссия будет продолжаться семь лет. За это время ожидается, что станция 20 раз приблизится к Солнцу на максимальное расстояние.