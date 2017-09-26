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Россия
Бывший канцлер Германии Шредер может стать главой «Роснефти»
Политика
Путин уволил Шанцева с поста главы Нижегородской области
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    Путин уволил Шанцева с поста главы Нижегородской области

    13:47  26 Сентября 2017  /обновлено: 13:59  26 Сентября 2017
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    Путин уволил Шанцева с поста главы Нижегородской области

    Москва, 26 сентября. Президент России Владимир Путин подписал указ об увольнении Валерия Шанцева с поста губернатора Нижегородской области, назначив врио первого заместителя главы министерства промышленности и торговли РФ Глеба Никитина. Об этом во вторник сообщает пресс-служба Кремля. 

    По данным пресс-службы, в связи с заявлением главы Нижегородской области Шанцева о досрочном прекращении полномочий, Путин принял его отставку.

    Путин уволил Шанцева с поста главы Нижегородской области

    Также глава РФ назначил Глеба Никитина временно исполняющим обязанности региона, следует из текста указа. 

    Ранее СМИ назвали возможного преемника Шанцева на посту главы Нижегородской области. 

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    Автор: Дана Балан
    #путин #россия #нижний новгрод #шанцев
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