Путин уволил Шанцева с поста главы Нижегородской области

В Избранное

Москва, 26 сентября. Президент России Владимир Путин подписал указ об увольнении Валерия Шанцева с поста губернатора Нижегородской области, назначив врио первого заместителя главы министерства промышленности и торговли РФ Глеба Никитина. Об этом во вторник сообщает пресс-служба Кремля.

По данным пресс-службы, в связи с заявлением главы Нижегородской области Шанцева о досрочном прекращении полномочий, Путин принял его отставку.

Также глава РФ назначил Глеба Никитина временно исполняющим обязанности региона, следует из текста указа.

Ранее СМИ назвали возможного преемника Шанцева на посту главы Нижегородской области.