Спасательный круг Порошенко: эксперт оценил возможность поставок Украине оружия США

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Поставки летального оружия Соединенных Штатов на Украину могут грозить серьезным обострением ситуации на территории Донбасса. Об этом заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Масло в огонь

«Такое решение будет однозначно попыткой подлить масла в огонь, как будто уровень противостояния и напряженности недостаточен. Я думаю, что даже в американской администрации многие отдают себе в этом отчет, почему до сих такие поставки не осуществлялись», — добавил Ульянов.

По мнению представителя МИД РФ, если американская политика на этом направлении не изменится, то поставка вооружений может спровоцировать серьезное обострение ситуации на востоке Украины.

«Ничего такого не происходит на Украине сейчас, что бы диктовало хоть малейшую необходимость таких опасных шагов», — подытожил он.

Компромиссный вариант

Политический аналитик Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия» Евгений Валяев в беседе с корреспондентом ФАН заметил, что заявление МИД РФ выглядит необходимым действием, хотя и не сможет привлечь к этому должное внимание со стороны международных правозащитных организаций и структур ООН. Согласно международному праву, продавать оружие воюющей стране запрещено.

«Но, во-первых, американцы уже давно научились обходить резолюции ООН, а, во-вторых, международным сообществом военные действия украинских властей на юго-востоке Украины признаются не войной, а противостоянием с сепаратистами — то есть внутренним конфликтом. Стоит учитывать при принятии такого решения и внутриамериканские расклады, ведь Дональд Трамп продолжает внутриполитическое противостояние с демократами и продемократическими элитами. Поэтому многие его шаги на внешнеполитической арене обусловлены его стремлением поддерживать свой рейтинг, а также отвечать на нападки оппозиции», — добавил Евгений Валяев.

По словам эксперта, американская оппозиция не единожды заявляла, что Дональд Трамп якобы настроен позитивно к России. Поэтому поставками оружия Украине он всегда сможет показать, что это не так.