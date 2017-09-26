В ДНР призвали ООН помочь в передаче следствию останков жертв крушения MH17

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Донецк, 26 сентября. Уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова попросила главу мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Фиону Фрейзер посодействовать в передаче международному следствию останков людей, предположительно, погибших при авиакатастрофе MH-17. Об этом сообщается на сайте Ombudsmandnr.ru.

Как сообщила Морозова агентству ДАН, на территории народной республики находятся останки, предположительно, принадлежащие пассажирам и членам экипажа малайзийского Boeing-777. Для повышения качества расследования авиакатастрофы омбудсмен направила официальное письмо Фрейзер «с просьбой оказать содействие в работе Совместной следственной группы в вопросе обеспечения забора останков жертв крушения и обломков самолета». В тексте письма уточняется, что внимание обращалось и на нравственные аспекты, а именно на возвращение останков жертв крушения.

Морозова добавила, что на этой неделе Фрейзер может посетить ДНР и принять участие в более детальном обсуждении вопроса участия ООН в процедуре передачи останков.

По словам пресс-секретаря главы делегации ДНР в Контактной группе Виктории Талакиной, в начале осени аналогичный документ направили главе Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Эртугрулу Апакану.

Добавим, ранее Австралия, Бельгия, Малайзия, Нидерланды и Украина подписали соглашение по MH17, в котором выразили политическую поддержку и приверженность сотрудничеству в привлечении к ответственности виновных в авиакатастрофе.