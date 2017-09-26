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Россия
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Политика
Путин обсудит с правительством бюджет на 2018-2020 годы — Песков
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    Путин обсудит с правительством бюджет на 2018-2020 годы — Песков

    13:46  26 Сентября 2017
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    Путин обсудит с правительством бюджет на 2018-2020 годы — Песков

    Москва, 26 сентября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин планирует обсудить основные параметры проекта бюджета на ближайшие три года.

    В среду, 27 сентября, Путин проведет совещание с членами российского правительства.

    «Будет разговор об основных параметрах федерального бюджета на 2018-19-20 годы», — заявил пресс-секретарь.

    Путин обсудит с правительством бюджет на 2018-2020 годы — Песков

    Кроме того, глава государства обсудит реализацию комплекса мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в стране, добавил Песков.

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    Автор: Дима Оленин
    #путин #песков #бюджет
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