Путин обсудит с правительством бюджет на 2018-2020 годы — Песков

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Москва, 26 сентября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин планирует обсудить основные параметры проекта бюджета на ближайшие три года.

В среду, 27 сентября, Путин проведет совещание с членами российского правительства.

«Будет разговор об основных параметрах федерального бюджета на 2018-19-20 годы», — заявил пресс-секретарь.

Кроме того, глава государства обсудит реализацию комплекса мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в стране, добавил Песков.