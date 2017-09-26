Малышка в Туве умерла от ожогов, которые мать лечила облепихой

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Кызыл, 26 сентября. Следственный комитет России проводит проверку по факту смерти маленькой девочки, которая умерла от ожогов в Туве.

По данным ведомства, в населенном пункте Бурен-Бай-Хаак в бане частного дома в начале августа мать по неосторожности облила дочь кипятком, причинив ей термический ожог.

Однако в медицинское учреждение женщина не обратилась, а решила своими силами лечить ребенка. Женщина протерла обожженные участки тела девочки облепиховым маслом, передает KrasnoyarskMedia.

Самолечение не помогло, тогда женщина все же доставила ребенка в больницу, где врачи диагностировали термический ожог третьей степени, а также развитие ожоговой болезни и двустороннюю пневмонию.

В результате малышка скончалась.

В отношении матери возбуждено уголовное дело, выясняются все обстоятельства и детали трагедии.