Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск
Закрыть
Весь мир
Даръа: боевики нарушили режим перемирия и обстреляли Ас-Сабиль, погиб ребенок
Происшествия
Малышка в Туве умерла от ожогов, которые мать лечила облепихой
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Малышка в Туве умерла от ожогов, которые мать лечила облепихой

    13:51  26 Сентября 2017
    324

    Малышка в Туве умерла от ожогов, которые мать лечила облепихой

    Кызыл, 26 сентября. Следственный комитет России проводит проверку по факту смерти маленькой девочки, которая умерла от ожогов в Туве. 

    По данным ведомства, в населенном пункте Бурен-Бай-Хаак в бане частного дома в начале августа мать по неосторожности облила дочь кипятком, причинив ей термический ожог.

    Однако в медицинское учреждение женщина не обратилась, а решила своими силами лечить ребенка. Женщина протерла обожженные участки тела девочки облепиховым маслом, передает KrasnoyarskMedia.

    Малышка в Туве умерла от ожогов, которые мать лечила облепихой

    Самолечение не помогло, тогда женщина все же доставила ребенка в больницу, где врачи диагностировали термический ожог третьей степени, а также развитие ожоговой болезни и двустороннюю пневмонию.

    В результате малышка скончалась.

    В отношении матери возбуждено уголовное дело, выясняются все обстоятельства и детали трагедии. 

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Дана Балан
    #ребенок #тува #ск рф #облепиха
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017 102052

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29357

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        42693

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        22617

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        8714
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Украинские гастарбайтеры умеют только мыть и носить: утечка мозгов Украине не грозит

        Украинские гастарбайтеры умеют только мыть и носить: утечка мозгов Украине не грозит

        14:51   26 Сентября 2017
        114
        Путин уволил Шанцева с поста главы Нижегородской области

        Путин уволил Шанцева с поста главы Нижегородской области

        13:47   26 Сентября 2017
        405
        МИД РФ прокомментировал планы США ограничить полеты военной авиации

        МИД РФ прокомментировал планы США ограничить полеты военной авиации

        12:07   26 Сентября 2017
        1746
        Сирия: Минобороны РФ опубликовало видео ударов ВКС РФ по технике ИГ в провинции Идлиб

        Сирия: Минобороны РФ опубликовало видео ударов ВКС РФ по технике ИГ в провинции Идлиб

        7:35   26 Сентября 2017
        950