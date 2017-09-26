Новости США: Вашингтон хочет ограничить полеты военной авиации РФ над территорией страны

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США, 26 сентября. Американцы хотят ограничить полеты российских военных самолетов над территорией США; Госдеп прокомментировал результаты референдума в Иракском Курдистане; окружение Дональда Трампа использует личную электронную почту в рабочих целях. Последние новости из-за океана — в обзоре Федерального агентства новостей.

Ограничение полетов

Вашингтон может ограничить полеты российской военной авиации над Соединенными Штатами, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на WSJ.

Запрет, как предполагается, станет ответом на ограничения полетов американской военной авиации над территорией российского Калининграда. Также стало известно, что Штаты могут ограничить полеты российских военных самолетов над Аляской и Гавайями.

По стопам Хиллари

На следующий день после того, как адвокат советника и по совместительству зятя президента Джареда Кушнера подтвердил, что его клиент пользуется личной почтой для деловых переписок, оказалось, что аналогичным образом поступали, как минимум, пять ближайших советников президента Дональда Трампа, сообщает газета The New York Times.

В списке значатся Стивен Бэннон (бывший главный стратег Белого дома), Райнс Прибус (экс-глава аппарата Белого дома), а также Гэри Кон, Стивен Миллер и дочь самого Трампа — Иванка.

Госдеп прокомментировал результаты референдума

Пресс-секретарь госдепартамента Хезер Науэрт сообщила, что в США разочарованы проведением референдума о независимости Иракского Курдистана, и назвала голосование «односторонним», сообщает газета The Washington Post.

По мнению Науэерт, разделение может повлечь за собой нестабильность и трудности для курдского региона. Тем не менее, любой результат не изменит благоприятные «исторические отношения» между США и курдами. Науэрт также сообщила, что Штаты выступают против любого изменения границ Ирака, потому что экстремисты и «Исламское государство»3 (ИГ2, ИГИЛ1, арабское — ДАИШ — террористическая организация запрещена Верховным судом РФ) могут использовать такой раздор в свою пользу. Тем не менее, в самом правительстве Иракского Курдистана говорят, что положительный результат голосования лишь позволит вступить в переговоры с Багдадом о предоставлении региону большей автономии.

Трамп и Россия

Консультант Дональда Трампа Роджер Стоун отверг все обвинения «в сотрудничестве с Россией и участии во вмешательстве Москвы в президентские выборы», сообщает Reuters.

Более того, Стоун назвал некоторых членов Демократической партии «трусами» из-за того, что ему не разрешали присутствовать на открытых заседаниях.

Жизнь после урагана

Жители Пуэрто-Рико пожаловались на абсолютное бездействие властей США и спецслужб после того, как ураган Мария оставил после себя на острове руины, сообщает NBC News.

«Такое чувство, будто о нас забыли. Я нахожусь в затопленном районе, где плавают мертвые животные — запах сумасшедший», — сообщает местная жительница Моник Касабланка.

Остров остался без электричества, воды, топлива и мобильной связи.

Немного сумасшествия

Недалеко от Белого дома был задержан бывший полицейский Тимоти Бейтс, сообщает газета The Washington Post.

В его машине правоохранители обнаружили целый арсенал оружия. Ранее Бейтс 13 лет служил офицером полиции в штате Теннеси, пока не ушел в отставку из-за проблем с психическим здоровьем. В ночь на воскресенье Бейтс поехал в Вашингтон, чтобы обратиться за помощью к министру обороны США Джеймсу Мэттису и директору АНБ Майклу Роджерсу. Бывший офицер хотел поговорить по поводу низких зарплат и заодно узнать, как вытащить собачий чип, который якобы вживили в его голову.

Пожары в Калифорнии

В южной части Калифорнии разгорелся лесной пожар, который быстро распространяется, сообщает NBC San Diego.

Площадь покрытия пожара составляет уже более 800 гектаров. Хотя о пострадавших пока не сообщалось, около 300 жилых домов (порядка 1000 человек) пришлось эвакуировать.

1 Организация запрещена на территории РФ.

2 Организация запрещена на территории РФ.

3 Организация запрещена на территории РФ.