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Россия
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Политика
Песков: Развитие сотрудничества с ФРГ является приоритетным для России
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    Песков: Развитие сотрудничества с ФРГ является приоритетным для России

    13:47  26 Сентября 2017
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    Песков: Развитие сотрудничества с ФРГ является приоритетным для России

    Москва, 26 сентября. Развитие сотрудничества с немецкой стороной является одним из приоритетов для России. Об этом заявил во вторник официальный представитель президента Российской Федерации Дмитрий Песков.

    «Германия – наш ведущий торгово-экономический партнер в Европе. Конечно, продолжение взаимовыгодного сотрудничества с ФРГ является одним из важных приоритетов для Москвы», — подчеркнул пресс-секретарь.

    Песков: Развитие сотрудничества с ФРГ является приоритетным для России

    Напомним, ранее стало известно о том, что глава РФ Владимир Путин поздравил канцлера ФРГ Ангелу Меркель с победой ХДС/ХСС на парламентских выборах.

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    Автор: Алексей Громов
    #песков #фрг
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