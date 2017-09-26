Песков: Развитие сотрудничества с ФРГ является приоритетным для России

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Москва, 26 сентября. Развитие сотрудничества с немецкой стороной является одним из приоритетов для России. Об этом заявил во вторник официальный представитель президента Российской Федерации Дмитрий Песков.

«Германия – наш ведущий торгово-экономический партнер в Европе. Конечно, продолжение взаимовыгодного сотрудничества с ФРГ является одним из важных приоритетов для Москвы», — подчеркнул пресс-секретарь.

Напомним, ранее стало известно о том, что глава РФ Владимир Путин поздравил канцлера ФРГ Ангелу Меркель с победой ХДС/ХСС на парламентских выборах.